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Супруга Ефремова пожаловалась на безденежье: дети за все лето никуда не съездили

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 16:44
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После того, как Михаил Ефремов сел в тюрьму на 7,5 лет, Софье Кругликовой, его супруге, приходится нелегко. Женщина работает на двух работах и тянет на себе всю семью
Жена Михаила Ефремова рассказала о проблемах с деньгами
Жена Михаила Ефремова рассказала о проблемах с деньгами / Фото: Getty Images, НТВ

В прошлом году по вине российского актера Михаила Ефремова в ДТП скончался мужчина. Артисту дали срок – 7,5 лет в колонии общего режима. Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист якобы обналичил все свои сбережения и спрятал в ячейку в банке, доступ к которой есть только у него.

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Однако, как сообщают его друзья, Ефремов не могу так поступить. Тем не менее, супруга актера Софья Кругликова пожаловалась, что теперь ей одной надо содержать семью, так как денег нет. Она также заявила, что трое ее детей за все лето "так никуда и не съездили".

Как говорится в сюжете НТВ, Софья жалуется на безденежье, работает на двух работах и содержит троих детей.

У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. И я не работаю вообще, – с сарказмом сказала Софья.

Скриншот: НТВ

По словам Кругликовой, у друзей она деньги в долг не просит, потому что "гордая".

Я гордая. Меня обвиняют в излишней гордости, но я гордая, и я ни у кого ничего не прошу, – поделилась Софья.

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Сообщается, что Кругликова — звукорежиссер, она преподает в вузе и работает с известными музыкантами.

О ДТП с Ефремовым:

  • ДТП произошло 8 июня 2020 года.
  • 8 сентября прошлого года прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.
  • Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице.

Кто из звезд чуть не погиб в ДТП – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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