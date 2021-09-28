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Супруга Моргенштерна похвасталась заработком: Муж долларовый миллионер, а я пока его догоняю

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 сентября, 14:46
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21-летняя Дилара Зинатуллина, которая в последней день лета стала супругой рэпера Моргенштерна, решила в InstaStories высказаться о своих финансовых возможностях
Супруга Моргенштерна рассказала о своих финансовых возможностях
Супруга Моргенштерна рассказала о своих финансовых возможностях / Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн и Дилара никогда не отличались особой скромностью. Если некоторые звезды стараются не говорить о своих доходах, чтобы лишний раз не нарываться на критику, то рэпер и его супруга не против провоцировать новые темы для обсуждений.

Прикиньте, только сейчас поняла, что я миллионерша: еду мыться в спортзал, потому что дома нет горячей воды, – написала Дилара в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Подписчики девушки быстро отреагировали на такое сообщение и отметили, что все богатства достались ей благодаря ее звездному супругу. Ведь этим летом Моргенштерн занял второе место в рейтинге Forbes самых богатых звезд России. За прошлый год рэпер заработал 12 миллионов долларов.

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Ответ Диалары не комментарии фолловеров не заставил себя долго ждать.

Не обижайте моего мужа. Он долларовый миллионер, а я пока его догоняю, – написала супруга Моргенштерна.

Скриншот: Instagram

Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019 году они рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году, а в августе этого сыграли свадьбу.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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