Супруга Моргенштерна пожаловалась на депрессию: Мне так сложно жить

Только недавно Дилара в Instagram хвасталась своими финансовыми возможностями, а теперь рассказала об осенней депрессии. По словам супруги рэпера, она сталкивается с такими состоянием каждый год.
Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить. Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает, — рассказала Дилара в InstaStories.
Напомним, Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019 году они рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году, а в августе этого года сыграли свадьбу.
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