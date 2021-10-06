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Супруга Моргенштерна пожаловалась на депрессию: Мне так сложно жить

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
6 октября, 09:48
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21-летняя Дилара Зинатуллина, которая в последней день лета стала супругой рэпера Моргенштерна, рассказала о своей осенней депрессии
Супруга Моргенштерна рассказала об осенней депрессии
Супруга Моргенштерна рассказала об осенней депрессии / Фото: instagram.com/influesii

Только недавно Дилара в Instagram хвасталась своими финансовыми возможностями, а теперь рассказала об осенней депрессии. По словам супруги рэпера, она сталкивается с такими состоянием каждый год.

Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить. Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает, — рассказала Дилара в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Напомним, Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019 году они рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году, а в августе этого года сыграли свадьбу.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

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