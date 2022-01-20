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Свадьба сына Бекхэмов и дочери миллиардера состоится уже весной – подробности торжества

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 09:03
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Бруклин Бекхэм сделал предложение Николе Пельтц в 2020 году. Свадьба должна была состоятся в 2021 году, но пандемия внесла свои коррективы
Новые подробности о свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Новые подробности о свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / Фото: Getty Images

Ранее сын Бекхэмов говорил, если бы не эпидемиологическая ситуация, они бы с Николой уже давно сыграли свадьбу. Ну что же, похоже, в этом году пара все-таки пойдет под венец.

Как пишет The Sun, ссылаясь на инсайдера, свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц состоится 9 апреля во Флориде.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Церемония пройдет в особняке отца Николы – миллиардера Нельсона Пельтца. Уже известно, что за вечер избранница Бруклина сменит несколько нарядов от Valentino. Среди гостей будут Джиджи Хадид, Николь Ричи, Гордон Рамзи с женой.

Бекхэм и Пельтц хотят, чтобы этот день прошел идеально, поэтому они очень внимательны к деталям. Деньги не имеют для них значения, но при этом они хотят, чтобы их свадьба была праздником любви, а не богатства. Это событие обязательно войдет в историю моды, – утверждает инсайдер.

Журнал Vogue получил эксклюзивные права на освещение свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. На церемонии будут запрещены телефоны, чтобы гости не могли постить фото и видео в соцсети.

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Что известно о невесте Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. Девушка старше сына Бекхэмов на четыре года. Никола – актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца.

Она снялась в сериалах "Под куполом", "Мотель Бейтс", фильмах "Трансформеры. Эпоха истребления" и "Повелитель стихий".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц перенесли свадьбу
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц перенесли свадьбу / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

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Никола и Бруклин заключила брачный контракт и согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае развода.

Ранее сообщалось, что 16-летний сын Бекхэмов впервые вышел в свет со своей девушкой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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