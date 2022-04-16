Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Хит Могилевской

ВИА Гра - всё?

Микки Рурк с нами

Помолвка Лопес

Отмена Сабурова

Лолита бежит из РФ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Свадьбы не будет? В Сети переживают за отношения Меган Фокс и ее жениха

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 апреля, 09:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фанаты экстравагантной парочки бьют тревогу после выходки Меган на красной дорожке
Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с Machine Gun Kelly
Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images, Instagram

Пара Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly считается одной из самых горячих парочек в шоубизе. Они не разлучные с 2020 года. Кроме того, в этом году бойфренд актрисы наконец сделал ей предложение. Однако похоже, что брак влюбленных может и не состояться! В Сети заметили тревожный знак в отношениях Меган и ее жениха.

На днях звезды посетили премию Daily Front Row Awards. И все бы ничего, если бы не один инцидент.

Реклама

Меган Фокс и Machine Gun Kelly вместе позировали на красной дорожке и улыбались на камеру. Но когда музыкант попытался поцеловать любимую – она не ответила взаимностью и публично отстранилась от него. Более того, актриса выглядела несколько раздраженной, а ее жених – крайне растерянно. Этого не заметить невозможно.

Видео с неудобным моментом распространилось по Сети. Многие пользователи выражают свои переживания за отношения влюбленных и предполагают, что их долгожданной свадьбы может и не быть.

Реклама

Напомним, ради рэпера Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином. У экс-супругов есть трое детей.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс познакомились на съемках фильма "Север на злаковом поле". Они всегда вместе ходят на светские мероприятия и находятся в центре внимания.

Раньше мы рассказывали, как актриса помогает бойфренду справиться с наркозависимостью.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять