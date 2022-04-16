Свадьбы не будет? В Сети переживают за отношения Меган Фокс и ее жениха

Фанаты экстравагантной парочки бьют тревогу после выходки Меган на красной дорожке

Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images, Instagram

Пара Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly считается одной из самых горячих парочек в шоубизе. Они не разлучные с 2020 года. Кроме того, в этом году бойфренд актрисы наконец сделал ей предложение. Однако похоже, что брак влюбленных может и не состояться! В Сети заметили тревожный знак в отношениях Меган и ее жениха.

На днях звезды посетили премию Daily Front Row Awards. И все бы ничего, если бы не один инцидент.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly вместе позировали на красной дорожке и улыбались на камеру. Но когда музыкант попытался поцеловать любимую – она не ответила взаимностью и публично отстранилась от него. Более того, актриса выглядела несколько раздраженной, а ее жених – крайне растерянно. Этого не заметить невозможно.

Видео с неудобным моментом распространилось по Сети. Многие пользователи выражают свои переживания за отношения влюбленных и предполагают, что их долгожданной свадьбы может и не быть.

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Напомним, ради рэпера Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином. У экс-супругов есть трое детей.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс познакомились на съемках фильма "Север на злаковом поле". Они всегда вместе ходят на светские мероприятия и находятся в центре внимания.

Раньше мы рассказывали, как актриса помогает бойфренду справиться с наркозависимостью.