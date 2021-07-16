Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

#FREEBRITNEY

Роговцевой - 84!

Премьера от Maneskin

Скандалы с Кароль

Канны-2021

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Светлана Лобода устроила неоновую вечеринку в центре Киева – смотрите новое видео Алана Бадоева

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
16 июля, 13:21
Копировать ссылку
Украинская певица, которая живет и работает в РФ, сегодня выпустила новое музыкальное видео на трек "Алло". В ролике артистка устроила вечеринку прямо посреди города
LOBODA представила клип Allo
LOBODA представила клип Allo / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая показала редкое фото своего отца со старшей дочкой, объединилась с популярным украинским режиссером Аланом Бадоевым для новой видео-работы. Артистка презентовала mood-video на свой новый трек Allo, который посвятила переменчивому карантинному лету. В ролике звезда появилась в эффектных образах и показала, что танцполом может послужить любая локация. Кстати, недавно 15 украинок продемонстрировали, как меняется индустрия рекламы и взгляд общества на женскую красоту.

В видео, опубликованном на YouTube, Светлана Лобода превращается в "королеву танцпола" на открытых площадках Киева, декорированных неоновыми огнями.

Наряды Лободы в ролике были не менее яркими, чем неоновые лампы. Певица предстала в двух нарядах: золотистом комплекте, состоящем из мини-юбки и топа, а также в белоснежной укороченной шубе и мерцающих брюках.

Бывает момент, когда, то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать, поддаться импульсу ... и не важно где! Любое место может превратиться в танцпол: твоя машина, ночная улица или обычный паркинг перед твоим домом, – написала Лобода в Instagram.

Почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон – 2020" – смотрите сюжет:

Ранее Светлана Лобода в эксклюзивном наряде пришла на светский показ в Париже.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда белья Ким Кардашьян
Все обсуждают
Ирина Меладзе VS Альбина Джанабаева
Узнать больше
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
#FREEBRITNEY
Все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу
Узнать

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять