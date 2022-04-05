Свобода в обмен на совесть: Михаил Ефремов поддержал войну в Украине ради досрочного освобождения

Российский актер Михаил Ефремов попросил сократить ему тюремный срок за смертельное ДТП, а взамен поддержал уничтожение украинского народа

Актер Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельно ДТП в сентябре 2020 года. Суд приговорил актера к семи годам лишения свободы, однако он не теряет надежды выйти из тюрьмы пораньше.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин изданию Mk.ru рассказал, что они вместе с его клиентом обратились в Верховный суд с просьбой о досрочном освобождении. Виновник ДТП пробыл в тюрьме 22 месяца и решил, что этого будет достаточно.

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С такой просьбой к суду Ефремов обращается уже не первый раз, но все время получает отказ. На этот раз, для пущей убедительности, Ефремов решил даже отказаться от собственных принципов и поддержать кровопролитную войну в Украине.

Я ему напрямую задал вопрос: "Миш, как ты относишься к этой ситуации?". На что он мне ответил: "Я против войны в любом проявлении, но я считаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода", – передал слова Ефремова его адвокат.

Напомним, что ранее Ефремов выступал против путинской политики и даже был лицом проекта "Гражданин поэт", в котором высмеивал российскую власть в политической сатире. Также в 2014 году актер выступил против аннексии Крыма и поддержал суверенитет Украины.

Но похоже, что совесть не так ценна, как свобода...

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А вот российская оперная певица Анна Нетребко наоборот отреклась от Путина ради карьеры, но успехом это не увенчалось.

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