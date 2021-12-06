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Сын Королевой попытался перепеть один из самых популярных треков на YouTube, но его затмила мама (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 14:42
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Если раньше сына певицы критиковали только в Сети, то и теперь и другие артисты говорят, что Архип уступает в артистизме известной маме
В Сети раскритиковали выступление сына Наташи Королевой
В Сети раскритиковали выступление сына Наташи Королевой / Фото: скриншот

Сыну Наташи Королевой пока не удается найти лояльную аудиторию. Сначала Архип старался перепеть еще одну песню Игоря Николаева, но не все это оценили. Теперь же сын Наташи Королевой решил в эфире программы "Две звезды. Отцы и дети" представить кавер на песню "Юность" группы Dabro.

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Такой эксперимент многие не оценили. А в частности раскритиковали выступление Архипа. Члены жюри российского проекта считают, что сын Наташи Королевой сильно уступает в артистизме своей звездной маме.

Ничего личного, но для того, чтобы хотя бы создать ощущение соревнования, мне не хватило энергии. Вот посмотри на маму. Как Наташа зажигает. Сколько в ней драйва, сколько в ней секса, сколько в ней того, что нас заставляет жить и радоваться жизни, – сказал актер Леонид Ярмольник.

Елена Ваенга решила высказаться о бездарных людях, но отметила, что к Архипу это отношение не имеет.

Архип, нет ничего страшнее и ужаснее, чем купленная лесть. А она есть в нашей индустрии. Очень часто у нас абсолютно бездарным людям поют дифирамбы. К тебе это не имеет отношения – ты еще не называешь себя певцом, – сказала певица.

В Сети в очередной раз посоветовали сыну Наташи Королевой поискать другое увлечение, а не пытаться пробиться в шоу-бизнес за счет имени своей мамы.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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