Сын Королевой смутил Сеть новым видео: Надо к папе на танцевальные курсы

Сын Наташи Королевой Архип продолжает покорять шоу-бизнес, но пока молодого артиста в Сети чаще критикуют. В Instagram Архип опубликовал видео под свою песню "Мягкие игрушки".
На опубликованных кадрах звездный наследник устроил танцы в лавандовом поле. Для видео Архип приклеил себе острые уши эльфа и выбрал яркую одежду.
"Лаванда имеет разные свойства, магические в том числе. Поэтому аккуратней с лавандой", – подписал ролик сын Королевой.
Подписчики Архипа не оценили его новое творение. Кому-то не понравились танцы парня, кому-то песня, некоторые посоветовали сменить имидж.
- "Что это было. Архип, ты создал себе имидж такого недалекого парня с придурью..Не нужно этого делать. Смени имидж"
- "Полная безвкусица и бездарность, какие игрушки, дядь?"
- "Да, природа на тебе отдохнула"
Стоит отметить, Наташа Королева ранее публиковала это видео у себя в TikTok, но и там видео Архипа подписчикам не понравилось.
- "Надо к папе на курсы танцевальные"
- "Не вырос мальчик еще с игрушек"
- "Странные ушки у мальчика с игрушки"
Стоит отметить, в Сети часто критикуют Архипа. Не так давно под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее попросили меньше пиарить звездного наследника.
Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях и пытается зарекомендовать себя в шоу-бизнесе. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.
Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.
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