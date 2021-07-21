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Сын Королевой смутил Сеть новым видео: Надо к папе на танцевальные курсы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
21 июля, 13:15
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Сын Наташи Королевой экспериментирует со стилем. В Сети не оценили новое видео Архипа и посоветовали искать другое увлечение
В Сети раскритиковали сына Наташи Королевой
В Сети раскритиковали сына Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Сын Наташи Королевой Архип продолжает покорять шоу-бизнес, но пока молодого артиста в Сети чаще критикуют. В Instagram Архип опубликовал видео под свою песню "Мягкие игрушки".

На опубликованных кадрах звездный наследник устроил танцы в лавандовом поле. Для видео Архип приклеил себе острые уши эльфа и выбрал яркую одежду.

"Лаванда имеет разные свойства, магические в том числе. Поэтому аккуратней с лавандой", – подписал ролик сын Королевой.

Подписчики Архипа не оценили его новое творение. Кому-то не понравились танцы парня, кому-то песня, некоторые посоветовали сменить имидж.

  • "Что это было. Архип, ты создал себе имидж такого недалекого парня с придурью..Не нужно этого делать. Смени имидж"
  • "Полная безвкусица и бездарность, какие игрушки, дядь?"
  • "Да, природа на тебе отдохнула"


Стоит отметить, Наташа Королева ранее публиковала это видео у себя в TikTok, но и там видео Архипа подписчикам не понравилось.

  • "Надо к папе на курсы танцевальные"
  • "Не вырос мальчик еще с игрушек"
  • "Странные ушки у мальчика с игрушки"

Стоит отметить, в Сети часто критикуют Архипа. Не так давно под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее попросили меньше пиарить звездного наследника.

Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях и пытается зарекомендовать себя в шоу-бизнесе. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.

Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.

Какие таланты у детей звезд – смотрите в сюжете:

Ранее Тарзан прокомментировал слухи о свадьбе сына.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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