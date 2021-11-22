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Сын Наташи Королевой перепел песню, которую раньше исполняли родители (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 13:18
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Наташа Королева продолжает помогать сыну Архипу развивать карьеру певца. На этот раз мама с сыном приняли участием в новом телепроекте
Наташа Королева с сыном перепели песню "Веришь или нет"
Наташа Королева с сыном перепели песню "Веришь или нет" / Фото: Instagram

Хоть вокальные данные сына Наташи Королевой и Тарзана Архипа часто критикуют в Сети, но звездная мама предпочитает не обращать внимания на хейт. Вместе с сыном певица принимает участие в проекте "Две звезды. Отцы и дети".

На сцене музыкального проекта Наташа Королева и Архип перепели песню "Веришь или нет", которую раньше певица пела со своим мужем Тарзаном.

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Я с Архипом пою все его 19 с копейками лет. Он еще был в моем животе и уже пел со мной дуэтом. Когда ему что-то не нравилось, бил меня ногой в печень. Прошло большое количество времени, и Архип все же осознал, что ему нравится пение. Мне приятно понимать, что я мама я такого парубка гарного! – призналась певица.

Выступление Наташи Королевой с сыном оценил Максим Галкин.

Наташ, классный тембр у Архипа. Это замечательно, здорово. Ты хорошо держишься на сцене, – сказал Галкин.

Несмотря на то, что Архип регулярно появляется на светских мероприятиях с мамой и стал ведущим одного из музыкальных каналов, признался, сцена для него не главное.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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