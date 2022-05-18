Сын онкобольной Анастасии Заворотнюк страдает неизлечимой болезнью

21-летний наследник актрисы предпочитает избегать разговоров о личном. Но на днях он сделал исключение и рассказал о своем заболевании

Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о проблемах со здоровьем / Фото: Коллаж: Сегодня

Анастасия Заворотнюк уже четвертый год борется с агрессивной формой опухоли мозга. Артистка вовсе не появляется на публике. Она живет в своем загородном доме. А ухаживает за звездой ее муж Петр Чернышев, который избегает разговоров о больной жене. Чаще всего делится подробностями о состоянии здоровья актрисы ее 26-летняя дочь Анна.

Девушка признавалась, что болезнь мамы повлияла на ее состояние и она вынуждена была обращаться к психологу. Как выяснилось, у сына актрисы Майкла Стрюкова также не все хорошо со здоровьем.

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Так, 21-летний наследник Анастасии Заворотнюк страдает от тремора рук, сообщает "КП" . Сам парень даже не может предположить, откуда у него взялись такие проблемы.

Известно, что Майкл строит карьеру музыканта – он играет на гитаре. Поэтому такая болезнь может несколько мешать ему в этом деле.

Для гитариста такая себе фича (особенность, – Редю), а для блэк-металлиста лучше не придумаешь, – в шутку сказал сын Заворотнюк.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк есть трое детей – дочь Анна и сын Майкл от бизнесмена Дмитрия Стрюкова и дочь Мила от Петра Чернышева.

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Раньше мы подробно писали о том, как сейчас выглядит и чем занимается Майкл Стрюков.

Недавно близкая подруга тяжелобольного Заворотнюк рассказала новые подробности о состоянии актрисы.