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Сын Пабло Эскобара признался, что всю жизнь расплачивается за проступки отца: Я не могу это изменить

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
28 декабря, 20:21
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Наследник самого известного наркобарона Хуан Пабло Ескобар рассказал, какого жить со статусом "сына преступника" и почему грехи отца ему вспоминают ежедневно
Сын Пабло Эскобара считает, что не должен расплачиваться за грехи отца
Сын Пабло Эскобара считает, что не должен расплачиваться за грехи отца / Фото: Скриншот из YouTube/Ходят Слухи

Сыну Пабло Эскобара, которого задержали и убили 25 лет назад, каждый день вспоминают проступки отца. Несмотря на то, что мужчина не занимается правонарушительной деятельностью, и его жизнь никоем образом не связанна с продажей наркотиков, недоброжелатели покойного владельца наркокартеля регулярно выдвигают ему разные обвинения.

Я чувствую отношение со стороны общества, даже не столько со стороны общества, столько со стороны людей, работающих в сфере юстиции. Они верят в то, что я должен платить за поступки моего отца. По закону, отцы несут ответственность за грехи своих детей или преступления. Я прочитал несколько обвинений в свой адрес, причина: "То, что твой отец Пабло Эскобар", – говорит наследник наркобарона в интервью "Ходят слухи.

Ежедневные упреки со стороны правоохранительных органов – главная проблема в жизни Хуана.

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Я архитектор, писатель и спикер, промышленный дизайнер и продюсер. Мой отец ничего общего с этим не имеет. Они обвиняют меня в том, что я его сын, но я не могу это изменить. Меня нельзя считать виновным и возлагать на меня ответственность за поступки моего отца, но я сталкиваюсь с этим каждый день, – делится Эскобар.

Занимаясь в основном писательской деятельностью, он регулярно выпускает книги о жизни Пабло Эскобара. Недавно Хуан даже пообщался с его врагами, чтобы использовать их высказывания и воспоминания в своей следующей письменной работе.

Марина Григоренко
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