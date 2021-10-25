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Сын Трампа поиздевался над Болдуином, выпустив футболки с надписью: Алек убивает людей

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
25 октября, 20:00
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В интернет-магазине сына экс-президента США, Дональда Трампа-младшего, можно купить футболку с надписью: "Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей"
Сын Дональда Трампа обвиняет Алека Болдуина в убийстве
Сын Дональда Трампа обвиняет Алека Болдуина в убийстве / Фото: Инстаграм

Сын бывшего президента США объявил о запуске линии футболок на своей странице в Instagram, опубликовав несколько фото будущего товара.

Таким образом он решил отомстить за своего отца актеру, который застрелил оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке фильма Rust в Нью-Мексико.

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Фото: Instagram Дональда Трампа-младшего

Также в публикации Дональд прикрепил ссылку на свой онлайн-магазин – там есть другие футболки патриотической тематики, каждая из которых продается за 29,99 долларов.

Но на этом сын Трампа не остановился и решил, воспользовавшись фотошопом, "примерить" товар на самом Болдуине:

Фото: Instagram Дональда Трампа-младшего

Причина кроется в давней вражде семейства Трампа и Алека Болдуина. Актер поддерживает демократическую партию, а самого Дональда Трампа публично обзывал психически больным и неуравновешенным. Также Болдуин очень часто делал пародии на экс-президента в вечерней программе "Saturday Night Live". Алек против свободной продажи оружия в Америке и выступал за его запрет, а Трамп-младший, как известно, наоборот поддерживает лоббизм огнестрельного оружия.

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Марина Григоренко
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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

Алек Болдуин актер
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