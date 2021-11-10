Сын Жанны Фриске мечтает стать музыкантом. Смотрите, как Платон играет на гитаре (видео)

Сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону сейчас восемь лет. Недавно Дмитрий Шепелев признался, что их сын с певицей мечтает заниматься музыкой

Сын Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева мечтает заниматься музыкой / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев хоть и перестал скрывать лицо 8-летнего сына, но все же фото с наследником редко публикует. Но музыкальным талантом Платона телеведущий не мог не похвастаться.

У себя в InstaStories Шепелев показал, как сын играет на гитаре. Видео снято в магазине музыкальных инструментов.

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Чтобы вы понимали, где мы с сыном пропадаем после школы, – подписал короткий ролик телеведущий.

Но Дмитрий пока не спешит сыну покупать музыкальный инструмент.

Была у меня история: однажды я купил Платону дорогую ракетку. Когда он получил ее на день рождения, перестал играть в теннис. С гитарой я повторять такую ошибку не хочу. Она еще дороже, – объяснил своей решение телеведущий.

Скриншот: Instagram

Сын Дмитрий Шепелева и Жанны Фриске мечтает заниматься музыкой. Об этом телеведущий однажды рассказывал в Instagram.

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Пока не могу до конца разобраться, как он относится к вниманию. Сейчас его мечта ни много ни мало — стать рок-звездой.

Дмитрий Шепелев впервые показал, как сейчас выглядит Платон / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

По словам Шепелева, Платон постоянно ищет способы самовыражения своей артистической натуры.

Однажды на прогулке в Екатерининском парке я застал его стоящим на сцене (ну знаете, такие деревянные эстрады-ракушки) с невидимой гитарой в руках: играл и беззвучно пел, воображал, будто дает концерт. Вот это да! Но в то же время выпускные концерты в школе даются Платону не без труда, хотя и с очень большим удовольствием. Я замечаю, как ему приходится бороться с волнением. Совершенно точно — ему нравится сцена. А обращаться со вниманием он, конечно, научится, у него все для этого есть, – рассказывал телеведущий.

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