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Сыну Дэвида и Виктории Бекхэм пришлось перенести свадьбу с дочерью миллиардера

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 10:34
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Бруклин Бекхэм сделал предложение свое избраннице год назад и свадьба должна была состоятся в 2021 году, но пандемия внесла свои коррективы
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц перенесли свадьбу
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц перенесли свадьбу / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

22-летний Бруклин и 26-летняя Никола вместе уже два года. Пара регулярно появляется на светских мероприятиях, радует поклонников совместными фото в соцсетях. Бруклин и Никола планируют организовать пышное торжество, но в связи с эпидемиологической ситуацией пришлось перенести свадьбу.

Коронавирус разрушил все наши планы. Но мы надеемся, что в следующем году все получится. Мы помолвлены больше года, и если бы не вирус, то мы бы уже давно поженились, – сказал Бруклин в беседе с Hello.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

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Напомним, ранее стало известно, что пара уже подписала брачный контракт. Согласно его условиям, 22-летний сын легенды футбола и 26-летняя дочь миллиардера согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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