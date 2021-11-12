Сыну Дэвида и Виктории Бекхэм пришлось перенести свадьбу с дочерью миллиардера

Бруклин Бекхэм сделал предложение свое избраннице год назад и свадьба должна была состоятся в 2021 году, но пандемия внесла свои коррективы

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц перенесли свадьбу / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

22-летний Бруклин и 26-летняя Никола вместе уже два года. Пара регулярно появляется на светских мероприятиях, радует поклонников совместными фото в соцсетях. Бруклин и Никола планируют организовать пышное торжество, но в связи с эпидемиологической ситуацией пришлось перенести свадьбу.

Коронавирус разрушил все наши планы. Но мы надеемся, что в следующем году все получится. Мы помолвлены больше года, и если бы не вирус, то мы бы уже давно поженились, – сказал Бруклин в беседе с Hello.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

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Напомним, ранее стало известно, что пара уже подписала брачный контракт. Согласно его условиям, 22-летний сын легенды футбола и 26-летняя дочь миллиардера согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.

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