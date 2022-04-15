Такого никто не ожидал: дочь Кортни Кокс стыдится своей звездной мамы

Оказывается 57-летняя звезда "Друзей" сталкивается с критикой не только в Сети, но и дома

У Кортни Кокос сложные отношения с дочерью / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Актриса Кортни Кокс, которая была зависимой от "инъекций красоты", призналась, что ее 17-летняя дочь Коко – главный хейтер. Девушке не нравится то, что мама публикует в соцсетях.

Коко очень смущает многое из того, что я выкладываю в соцсети. Иногда я нахожу что-нибудь в TikTok и выкладываю на другие платформы, а потом она говорит: "Мама, это так ужасно". Как-то я исполнила танец, и она была очень расстроена, — поделилась актриса в интервью InStyle .

Кортни с Коко / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

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Кроме того, Кортни призналась, что ее дочь очень своенравна и она проявляет свой характер даже когда дома звездные гости.

Я не могу произвести на нее впечатление. Когда ей было четыре года, к нам в гости пришли Зак Эфрон и Джеймс Марсден. И она буквально разозлилась, начала проситься домой, хотя мы и так были дома. Сейчас ей просто все равно, – отметила звезда.

Более того, Коко безразлична, когда в их доме часто бывает Эд Ширан, с которым дружит актриса.

Я часто спрашиваю, не хочет ли она спеть с Эдом сегодня вечером. На что она просто отвечает: "Ммм...нет". Да, мне приходится ее подкупать, чтобы она сделала что-то вместе со мной, – добавила Кортни.

Отметим, что Коко – единственный ребенок актрисы. Девочка родилась в 2004 году. Ее отец – актер Дэвид Аркетт, с которым Кортни разошлась в 2013 году.

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Ранее Кокс признавалась, что она беременела девять раз и каждый раз у нее происходил выкидыш.

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