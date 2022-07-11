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Такой Рианну еще не видели. В чем звездная мама пришла на концерт к любимому A$AP Rocky (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 июля, 07:38
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Королева R'n'B, конечно, умеет удивлять образами. Но это что-то новенькое. "Сегодня" показывает, какой аутфит выбрала певица для тусовки
Рианна подражает в моде A$AP Rocky
Рианна подражает в моде A$AP Rocky / Фото: Коллаж: Сегодня

Весной этого года Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые стала родителями. У влюбленных родился сын, имя которого до сих пор остается в тайне. Певица долго не появлялась на публике после родов. Лишь в конце июня она решила помаленьку возвращаться к привычной жизни.

Сама Рири пока не собирается выходить на сцену, но ее A$AP Rocky активно выступает на летних фестивалях. Так что певица поддерживает его на концертах.

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На днях рэпер выступал на фестивале Rolling Loud в Португалии. Посетила это мероприятие и молодая мамочка Рианна. Она была в несколько необычном для фанатов образе. Ведь все уже привыкли видеть ее в "голых" луках. А тут она пришла...одетой с головы до ног:)

Рианна в необычном для фанов аутфите
Рианна в необычном для фанов аутфите / Фото: Pinterest

Для мероприятия звезда выбрала образ из общей коллекции Balenciaga и Adidas. Кстати к созданию аутфита Рири приложила руку главный визажист бренда певицы Fenty Beauti – Присцила Оно. Она и опубликовала фото Рианны у себя в Instagram, подписав: "Дерзкая бабушка".

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Рири как всегда неотразима
Рири как всегда неотразима

Интересным дополнением к луку стал платок от Hermes.

Рианна поддерживает любимого на фестивале
Рианна поддерживает любимого на фестивале / Фото: Pinterest

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Кстати, любимый Рири также любит носить "бабушкины" платки. Ранее рэпер появлялся на светском мероприятии в таком головном уборе и использовал его в своем клипе на трек Babushka Boi.

Рэпер в "бабушкином" платочке. Фото: Getty images

Отметим, что Рианна и A$AP Rocky, как известно, не состоят в браке. О их романе стало известно еще в 2020 году. Но официально свои отношения парочка подтвердила через год – в 2021-м.

Рири родила сына в Лос-Анджелесе. Но воспитывать его планирует в другом городе. Говорят, певица вместе с A$AP Rocky и малышом перебрались на остров Барбадос – родину певицы.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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