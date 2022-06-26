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Танцы на костях: Наташа Королева пропиарила свой марафон на смерти Шатунова (видео)

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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26 июня, 16:39
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Певица предала не только родную Украину, но и дружбу с покойным артистом. Воспользовавшись шумихой вокруг имени солиста "Ласкового мая", экс-киевлянка занялась инфоцыганством
Наташа Королева использовала смерть Шатунова для пиара
Наташа Королева использовала смерть Шатунова для пиара / Фото: instagram.com/koroleva__star, Скриншот из видео

Для одних смерть Юрия Шатунова стала печальной новостью, а для других – шансом подзаработать.

Узнав о скоропостижном уходе солиста "Ласкового мая", Наташа Королева опубликовала пост со словами соболезнования и горькой утраты.

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Скриншот

Однако сострадание скандальной "русалки" длилось недолго. Уже на следующий день певица украинского происхождения решила воспользоваться моментом и распиарить на смерти артиста свой новый онлайн-марафон.

Располневшая Королева заговорила о том, что в возрасте Шатунова пора уже заботиться о своем здоровье. Это поможет избежать участи певца. И кто же, как не Наташа, готов раскрыть всем секреты стройной фигуры и правильного образа жизни.

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Юра Шатунов... Жить и жить пацану! Это самый опасный возраст и для женщин, и для мужчин. В этот период надо особенно следить за своим здоровьем, уделять больше времени себе, – стала подводить к рекламе марафона Королева.

Естественно, как и все инфоцыгане, скандальная певица уверяет: с просьбами рассказать свои секреты здорового образа жизни к ней обратились поклонники. И она просто не могла остаться в стороне. Через пару сториз от скорби на лице у Королевой не осталось и следа, зато появился яркий макияж и радостная улыбка.

В Сети предательницу Украины уже раскритиковали пользователи за такой подлый способ заработать денег.

  • "Позор!!! Как не стыдно? Я в вас разочаровалась".
  • "Как можно зарабатывать на фоне смерти человека? Траур длится хотя бы 40 дней!"
  • "Сделала себе рекламу Королева, забыла про соболезнование, как-то полюбовались собой".
  • "На горе и боли многомиллионных поклонников не стоило бы делать себе рекламу".
Скриншот

Ранее располневшая Наташа Королева опозорилась снимками в одних трусах.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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