Тарзан умилил Сеть новым фото с Королевой: Очень красивая пара

Тарзан активно ведет свои соцсети, но совместные фото с Наташей Королевой не так часто появляется в Instagram. Пока пара на отдыхе, супруг певицы решил наверстать упущенное

Наташа Королева и Тарзан умилили Сеть совместным фото / Фото: instagram.com/tarzan___official

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко стараются не говорить о личной жизни после скандала с изменой в прошлом году . Пара реже стала публиковать совместные фото, и иногда в Сети появляются слухи о разводе артистов. Но Наташа Королева и Тарзан это не комментируют, а новая публикация доказывает, что пара вместе и все хорошо.

Сейчас Королева с супругом отдыхают в Турции. У себя в Instagram Сергей Глушко опубликовал селфи с супругой.

Тарзан опубликовал новое фото с Наташей Королевой / Фото: instagram.com/tarzan___official

Подписчики в комментариях засыпали пару комплиментами. Некоторые фолловеры не забыли упомянуть скандал пары.

"Я всегда знал, что Натали умная женщина"

"Очень красивая пара"

"Какие же вы молодцы. Пусть на вашем пути встречаются только умные, добрые и счастливые люди"

"

В тренде Принц Джордж отмечает 8-летие! Смотрим новый портрет

Напомним, что Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа.

Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в случившемся Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы.

Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Наташа Королева и Тарзан дали интервью Ксении Собчак после скандальной истории:

Ранее Тарзан ответил резко тем, кто критикует его публикации.