Татьяна Лазарева в цветах украинского флага засветилась в Испании: "здоровый лук здорового человека"

Российская телеведущая продолжает противостоять путинскому режиму и поддерживать Украину

Татьяна Лазарева помогает украинским беженцам в Испании

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Татьяна Лазарева публично критикует власть Кремля и прогнозирует распад российского общества . И хотя телеведущую обливают грязью ее коллеги-рашисты, звезда продолжает выступать в поддержку украинского народа.

Более месяца назад Лазарева эмигрировала в Испанию и закрыла тему возвращения назад. Более того, как выяснилось, артистка решила помогать украинским детям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за нападения российских солдат.

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В Instagram Лазарева опубликовала пост, в котором предложила детям украинских военных, сирот и беженцев отправиться в летний лагерь с возможностью психологической поддержки на украинском языке.

Друзья, есть запрос на летние лагеря для детей украинских военных, сирот и беженцев в Европу. С проживанием, разумеется, и с возможностью психологической поддержки на украинском языке. Кстати, есть несколько мест для детей беженцев в дневной футбольный лагерь в июле, Марбелья. Пожалуйста, пишите ваши идеи и отмечайте в комментариях всех, кто интересуется или желает помочь, – обратилась к подписчикам ведущая.

Кроме того, Лазарева вспомнила о хейтерах, которые ей не дают покоя. Также она опубликовала фото, на котором появилась в символических сине-желтых цветах.

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В личные (сообщения) лучше не писать — туда не пробиться от желающих вылечить меня от алкоголизма или как-то еще кардинально поправить мое здоровье и жизнь. На фото здоровый лук здорового человека в свободной стране, – заявила артистка.

Напомним, ранее Татьяна Лазарева отреагировала на зверства оккупантов в Буче, Бородянке, Мариуполе и других городах Украины. Телеведущая отметила, что простить это невозможно.