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Тайная девушка Ван Дамма из Украины похвасталась часами за 700 тысяч гривен

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 февраля, 10:25
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Любимая украинка Ван Дамма Алена Каверина показала роскошный аксессуар на запястье. Вероятно, такой дорогой подарок девушке сделала звезда голливудских боевиков
Тайная любовь Ван Дамма похвасталась роскошным подарком
Тайная любовь Ван Дамма похвасталась роскошным подарком / Фото: instagram.com/alenak705

Сейчас Алена Каверина проводит время в романтической столице мира Париже, куда приехала вместе с Жан-Клодом Ван Даммом.

Фотографиями из своей роскошной поездки украинка делится в Instagram. На одном из снимков Каверина похвасталась роскошными часами от люксового бренда.

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Возлюбленная Ван Дамма Алена Каверина
Возлюбленная Ван Дамма Алена Каверина / Фото: instagram.com/alenak705

Если присмотреться, то можно заметить, что это одна из самых известных и дорогостоящих марок – Rolex. Часы выполнены из 18-каратного золота.

Скриншот – instagram.com/alenak705, rolex.com

Стоимость аксессуара этой модели стартует от 700 тысяч гривен. Но все зависит от дополнительных деталей и пожелания клиента. Так, стоимость может подняться до 1 миллиона гривен.

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Алена Каверина показала часы за 700 тысяч
Алена Каверина показала часы за 700 тысяч / Фото: instagram.com/alenak705

С Ван Даммом жизнь обычной девушки из Кривого Рога превратилась в настоящую сказку, о которой многим остается только мечтать. Каверина регулярно делится фото из дорогих отелей, роскошных ресторанов и хвастается дорогими покупками от люксовых брендов.

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Напомним, что роман украинки и голливудского актера длится уже больше 10 лет. Отношениям пары не мешает ни расстояние, ни то, что Ван Дамм до сих пор состоит в официальном браке с Глэдис Португез.

Ранее редакция "Сегодня" подробно рассказала историю любви Алены Кавериной и Жан-Клода Ван Дамма.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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