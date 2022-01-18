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Тайная любовь Ван Дамма: как сейчас живет любимая украинка актера

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 19:52
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По документам и фото в Инстаграм Жан Клод Ван Дамм по-прежнему любящий муж и примерный семьянин, но не стоит забывать, что роман с украинкой Аленой Кавериной длится уже больше 10 лет
Как сейчас живет Алена Каверина - возлюбленная Ван Дамма
Как сейчас живет Алена Каверина - возлюбленная Ван Дамма

Отношения актера и украинки можно назвать одной из самых загадочных и таинственных историй любви. Каверина никогда не появляется с Ван Даммом на публике, не постит с ним фото в соцсетях и всегда держится в стороне от публичности.

С чего начались отношения Ван Дамма и Кавериной?

Алена была обычной девушкой из Кривого Рога, которая приехала на отдых в Таиланд. Хотя поговаривали, что Алена приехала на курорт, чтобы работать стриптизершей. Именно так в одном из ночных клубов она и познакомилась со звездой боевиков.

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Ван Дамм с Кавериной/Instagram

С тех пор Алена и Ван Дамм стали часто видеться, между ними завязались романтические отношения, и Жан Клод несколько раз приезжал в Украину в гости к Кавериной. Как сообщали некоторые СМИ, бельгиец купил две квартиры специально для Кавериной – в Киеве и в Кривом Роге.

В начале романа Каверина появлялась на публике вместе с актером в качестве его личной помощницы. Украинка сопровождала голливудскую звезду на съемках и частных вечеринках.

Первое фото Ван Дамма и Кавериной/СМИ

Ван Дамм до сих пор женат?

Тогда актер уже был женат на Глэдис Португез. Новый бурный роман поставил под угрозу семейную жизнь Жан Клода и Глэдис и пара даже заявляла, что планирует развестись.

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Однако спустя 7 лет супруги по прежнему вместе, правда, только по документам и на публике.

Ван Дамм с женой и детьми/Instagram

Противницей развода выступила супруга актера. Португез предложила мужу закрыть глаза на его роман с Кавериной, если тот останется с ней в браке.

И похоже, Жан Клод согласился на условия жены. Правда, говорят, что за это ему пришлось заплатить, в прямом смысле слова, и купить Глэдис новый особняк.

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На странице Ван Дамма в соцсетях можно увидеть трогательные поздравления супруге и совместные фото.

Как сейчас живет Алена Каверина?

Девушка очень активно ведет свой аккаунт в Instagram. Там Каверина часто публикует фотографии с отдыха и многочисленных поездок по миру.

Но постов со знаменитым ухажером на странице девушки сейчас нет. Последнюю публикацию с Ван Даммом Алена опубликовала еще в 2015 в день рождения актера.

Сейчас Алена живет в Лос-Анджелесе. По ее странице в Сети можно понять, что девушка занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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