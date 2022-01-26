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Театральный скандал! Олег Меньшиков кинул на деньги известного режиссера, отобрав у него спектакль

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 11:58
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В московском театре им. Марии Ермоловой разгорелся громкий скандал. Художественный руководитель без причин уснул от спектакля известного режиссера!
Олег Меньшиков без причин отстранил от спектакля Олега Долина.
Олег Меньшиков без причин отстранил от спектакля Олега Долина. / Фото: Instagram

Российский режиссер Олег Долин ставил в театре спектакль "Двенадцатая ночь". Впрочем, дело до конца ему так и не удалось довести. За неделю до выпуска спектакля художественный руководитель театра, актер Олег Меньшиков отстранил режиссера от работы, не объяснив в чем дело.

В Facebook Долин опубликовал открытое письмо Меньшикову, в котором заявил, что он узнал об отстранении от спектакля, который он сам придумал, из СМС-сообщения.

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Я был обескуражен, когда получил от вас СМС-сообщение, из которого узнал, что вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со "своей командой". Я с таким столкнулся впервые, – объяснил режиссер.

Олег Меньшиков.
Олег Меньшиков. / Фото: Instagram

Долин назвал такую ситуацию "неприкрытым воровством чужого спектакля" и "низостью".

По словам режиссера, на протяжении работы у них с Меньшиковым возникали определенные дискуссии по сценическому оформлению, костюмам и сценографии.

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Но выпуск любого спектакля – это сложности, которые я, как режиссер, привык решать и брать при этом ответственность на себя. Мне непонятно, как такие рабочие вопросы могут превратиться в повод указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль в одиночку, – отметил Долин.

К слову, Олег Долин – известный режиссер, который много лет ставит спектакли в разных театрах Москвы. Также он преподает в ГИТИСе на курсе самого Олега Меньшикова!

Известно, что Меньшиков должен был участвовать в этом спектакле как исполнитель главной роли. Впрочем, что-то пошло не так.

Я до последнего просил разрешить мне продолжить работу над спектаклем и отвечать за все самому. И тот совершенно бандитский захват, который произошел, когда я просто получаю звонок из театра, в котором мне сообщают, о срочной необходимости сдать пропуск (видимо, чтобы я, не дай бог, на поклоны не вышел на премьере), поощряет меня открыто заявить свою позицию, – добавил Долин.

По словам режиссера, несмотря на то, что замысел спектакля, сценическая композиция, музыка, кастинги, репетиции в течение пяти месяцев полностью лежат на его плечах, театр не заплатил ему ни копейки.

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За мой труд в течение полугода мне ничего не заплатили. На этот аспект смотрю с интересом, и даже с иронией. Как в старом анекдоте: "А мог бы и бритвой по глазам", – говорит Долин.

Напомним, на днях стало известно, что Регина Тодоренко бросила на деньги писательницу ,которая писала за нее два года детскую книгу.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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