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Теперь не узнать: как изменился стиль дочери Джоли и Питта, которая передумала становиться мальчиком

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
5 декабря, 10:00
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В этому году каждый светский выход 15-летней дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта становится новостью. Еще недавно Шайло выбирала мужские костюмы, а теперь на красных дорожках появляется в платьях
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта передумала менять пол
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта передумала менять пол / Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_

Шайло с детства находится под прицелом камер. Уже с трех лет она заявила своим родителям, что считает себя мальчиком. Шайло просила называть ее Джоном или Питером.

Дочь Питта и Джоли стриглась всегда под мальчика. На красные дорожки она выбирала мужские классические костюмы.

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Шайло в детстве
Шайло в детстве / Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_

Анджелина Джоли и дочь Шайло
Анджелина Джоли и дочь Шайло / Фото: Getty Images

Шайло любит мужскую одежду. Ей нравится выглядеть как мальчишка, поэтому мы коротко стрижем ей волосы. Она считает себя одним из братьев, – говорила актриса.

Если Анджелина Джоли поддерживала во всем свою дочь, то, по слухам, Бред Питт был не в восторге от идеи Шайло сменить пол. Поговаривают, голливудские актеры не раз ссорились из-за этого вопроса.

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/ Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_

Время шло, а стиль Шайло оставался прежним. В СМИ стали появляться слухи, что девочка все-таки приняла решения сменить пол и уже начала проходить гормональную терапию.

/ Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_

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Но год назад в Сети стали замечать первые перемены стиля дочери Питта и Джоли, например, Шайло начала отращивать волосы. Правда, от мальчишеских нарядов не стала отказываться.

/ Фото: Instagram

Однако в этом году дочь Джоли и Питта произвела фурор, когда вместе с семьей появилась на красной дорожке в длинном платье песочного цвета. Тогда критики не скупились на комплименты.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

Спустя несколько дней Шайло вновь всех удивила – для очередного выхода на красную дорожку она выбрала черное мини-платье.

Анджелина Джоли с дочерями на красной дорожке премьеры фильма "Вечные" в Риме
Анджелина Джоли с дочерями на красной дорожке премьеры фильма "Вечные" в Риме / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли и Брэд Питт пока не отвечают на вопрос, передумала ли их дочь менять пол.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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