"Теперь он стыдится, что он в России": Сергея Лазарева начали осуждать за его антивоенную позицию

Продюсер "прошелся" по биографии Сергея Лазарева и вспомнил о конфликтах с ним

Продюсер дал комментарий о Лазареве / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Телеграм-канал "Звездач" опубликовал комментарий продюсера Леонида Дзюника, который не выбирал слов, говоря про певца Сергея Лазарева. Напомним, ранее Сергей Лазарев осудил войну в Украине и затем был вынужден удалить свою страницу в инстаграм из-за постоянных угроз.

Леонид Дзюник ранее сотрудничал с группами "t.a.T.u", Smash!!, Алексеем Воробьевым, но именно от работы с Лазаревым у него якобы остались негативные воспоминания.

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Когда группа Smash!! распалась у Universal Music Russia были попытки вернуть Лазарева, но он не пошел, вернее не взяли его. Тогда при моей поддержке и помощи Лазарев сбежал, переманили его в "Вулкан Мьюзик", которым и там поднагадил этот человек, это вообще паскудный человек! То он кричал, что Крым — это Украина, а теперь он стыдится, что он в России. Психопат!

— сказал продюсер.

Сергей Лазарев / скриншот

Также он рассказал о конфликте Лазарева с Симоном Осиашвили на съемках шоу "Ну-ка, все вместе!".

Такой был скандал в программе, когда вышел с неплохим голосом участник и начал петь на английском языке, а Симон Осиашвили не встал и сказал: "Я хочу петь на русском языке, мы же в России, сколько можно нам этой фигни слушать, перепевок". Ведь русский исполнитель, если он не является носителем английского языка, он в любом случае копирует и пародирует кого-то из исполнителей, у него нет своей подачи и своего восприятия. И если приходит на конкурс в России, то должен петь только на русском языке, русские песни. И такой псих выдал Лазарев! Позор, просто позор! И теперь он видите ли стесняется, что он русский человек, что он живет в России. Его тогда простили, когда по поводу Крыма была вся эта история. Дважды послали на "Евровидение" от России, а теперь он видите ли стесняется, что он русский человек. Ублюдок! Не люблю я этого человека, я не виноват,

— заявил музыкальный продюсер.

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В Сети уже говорят, что подобные комментарии о звездах, не поддерживающих действия российской власти, и всех неугодных будут появляться все чаще, чтобы запугивать остальных. Чтобы люди боялись говорить и тем более не выходили на митинги против войны в Украине. Но мы уверены: правда восторжествует, Россия сполна ощутит наказание за войну в Украине.

Также мы напоминаем, что в России остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. Многие из них были вынуждены покинуть страну.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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