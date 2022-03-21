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Теперь только концерты Баскова и "Любе": итальянцы Maneskin не приедут в Россию

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21 марта, 21:00
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Сегодня группа объявила о том, что не приедет в Россию в рамках своего нового тура и поддержала украинцев
Maneskin отменили концерты в России
Maneskin отменили концерты в России / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Россия после нападения на Украину – самая изолированная и порицаемая страна мира. Уже стыдно быть русским и иметь паспорт страны-агрессора, но то ли еще будет. Так, сегодня все говорят о том, что победители "Евровидения-2021" не приедут в РФ с концертами, как было запланировано ранее. Очевидно, что больше ожидать их и любых других стильных и популярных музыкантов не стоит.

На странице в инстаграм Maneskin опубликовали обращение, в котором поддержали украинцев и сообщили, что не приедут в Россию.

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"Мы так взволнованы, что наконец-то можем сообщить вам, что наш тур Loud Kids Tour стал звучать оооочень громко по-настоящему во всем мире!!

LOUD KIDS TOUR становится громче, и на самом деле мы увидим наш самый первый хедлайнерский тур по Северной Америке. Все наши перенесенные европейские концерты в помещении были обновлены из-за спроса + мы добавили несколько новых для всех вас, кто упустил шанс получить свое билеты.

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Также мы действительно хотим поблагодарить вас за то, что вы проявляли такое понимание в течение этого длительного периода времени, когда мы это сделали. Мы знаем, что вы терпеливо ждали этого объявления, и мы очень благодарны всем нашим любимым фанатам за вашу любовь, поддержку и понимание. Мы скучали по вам и скучали по выступлениям, и нам не терпится снова сыграть для вас всех!

Вы найдете всю информацию, связанную с шоу и вашими билетами, по ссылке в биографии или в основных моментах туров.

Конечно, очень сложно делать показательные заявления, пока идет ужасная война в Украине и страдают невинные люди. Мы опустошены из-за украинского народа и солидарны с ним. И из-за решений людей у ​​власти, которые затрагивают жизни стольких невинных людей, мы не будем проводить наши российские даты.

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Мы все должны вместе выступать за мир сейчас и всегда".

И да, больше в Россию не приедет никто адекватный. "Прогрессивная" молодежь теперь пусть слушает путинистов Газманова, Баскова и "Любе" на подобных шабашах пропаганды, как недавно был в "Лужниках". Ах да, – и участвуют в конкурсе на лучшую игру на балалайке вместо "Евровидения".

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Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
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Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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