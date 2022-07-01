Тейлор Свифт тайно обручилась: почему певица скрывает помолвочное кольцо?

Американская исполнительница готовится к свадьбе спустя пять лет отношений. Кто избранник звезды – читайте в материале

Тейлор Свифт выходит замуж / Фото: Getty Images

Номинантка на Грэмми-2022 Тейлор Свифт известна своими романами со многими известными красавчиками. Но, похоже, что теперь сердце певицы официально занято.

Избранником исполнительницы стал 32-летний британский актер, Джо Альвин. Инсайдер сообщил изданию The Sun о тайной помолвке исполнительницы с бойфрендом.

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Пара пока не спешит делиться переменами в личной жизни с публикой. О помолвке влюбленных знали только самые близкие друзья и семья. Но информация все равно смогла просочиться в прессу.

Тейлор и Джо невероятно счастливы и очень, очень влюблены. На самом деле они были помолвлены в течение нескольких месяцев, но рассказали только своему внутреннему кругу, – рассказал источник.

/ Фото: Getty Images

По словам инсайдера, Джо подарил Тейлор роскошное обручальное кольцо. Правда, певица носит его только там, где ее не смогут поймать папарацци.

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Они хотят, чтобы их любовь держалась подальше от камер, насколько это возможно. Это только для них. И если и когда они обменяются клятвами, то там точно не будет ни Vogue, ни Rolling Stone, ни Hello!. Это будет просто и элегантно — как они, – сказал источник.

Напомним, что Джо Альвин и Тейлор Свифт познакомились в 2016 году на вечере Met Gala. Официально отношения пары начались в 2017 году.

Кроме того, Джо был соавтором двух песен для альбома Свифт Folklore под псевдонимом Уильям Бауэри, и помог написать три трека для альбома Evermore.

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