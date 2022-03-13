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Тимати заявил, что готов к травле россиян: "Время все расставит на свои места"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 21:23
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Рэпер также рассказал, что ему никогда не было стыдно за то, что он русский
Тимати попрощался с Instagram речью о том, что ему не стыдно быть русским
Тимати попрощался с Instagram речью о том, что ему не стыдно быть русским / Фото: instagram.com/timatiofficial

Как и многие российские знаменитости, Тимати попрощался с Instagram – соцсеть блокируют в россии. В своем профиле рэпер оставил прощальное "патриотическое" заявление, подчеркнув, что он и есть "культурным кодом" своей страны.

Мне ни разу за всю жизнь не было стыдно сказать, что я гражданин россии. Я всем сердцем люблю эту страну, в каком положении бы она ни оказалась. Как говорят: родителей не выбирают. Так же и с родиной. И пусть хоть во всем мире нас ждет травля и хаос, я русским (россиянином) от этого быть не перестану, – написал Тимати в соцсети.

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Тимати всегда открыто поддерживал путина, а недавно даже наехал на Макса Барских, который обвинил россию и президента в агрессии. Однако за Барских вступился Потап.

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Ранее против Макса Барских и Алана Бадоева выступил российский музыкальный продюсер Сергей Лавров.

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Инна Петрова
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