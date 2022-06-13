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Том Круз неожиданно расстался со своей девушкой – причина вас шокирует

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 июня, 07:39
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Актер "Миссии невыполнимой" долгое время находился в отношениях со своей коллегой Хейли Этвелл
Том Круз разошелся с Хейли Этвелл
Том Круз разошелся с Хейли Этвелл / Фото: Getty Images

В конце 2020 года Том Круз, который напугал фанов своим внешним видом, закрутил служебный роман с коллегой по фильму "Миссия невыполнима-7" – Хейли Этвелл. Актеры сблизились во время съемок и некоторое время пытались скрывать свои отношения. Влюбленные несколько раз появлялись вместе на светских мероприятиях. Но вскоре Том и Хейли решили двигаться дальше уже не вместе – они разошлись.

Через год парочку заподозрили в воссоединении. Такая информация распространилась после того, как 40-летняя Хейли Этвелл приехала на Каннский кинофестиваль, где проходила премьера фильма "Топ Ган: Мэверик" с 59-летним Томом Крузом в главной роли, сообщает Daily Mail. Тогда же в Сети говорили, что звезды решили дать еще один шанс их отношениям. Но вторая попытка оказалась провальной – парочка снова разошлась.

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Том и Хейли вместе работали над фильмом "Миссия невыполнима 7"
Том и Хейли вместе работали над фильмом "Миссия невыполнима 7" / Фото: Скриншот из видео

К сожалению, у них ничего не вышло. Том и Хейли снова разошлись и решили остаться друзьями. Шумиха вокруг их воссоединения также помешала паре, они не смогли с ней справиться. Между ними была химия, это не было ради пиара, поэтому они решили незаметно дать отношениям еще одну попытку в начале этого года. Но то, что работало за закрытой дверью, не сработало, когда это стало достоянием общественности, – поделился инсайдер.

Актеры вместе посещали светские вечеринки, но о своем романе ни разу не рассказывали
Актеры вместе посещали светские вечеринки, но о своем романе ни разу не рассказывали

Круз и Этвелл просто не смогли справиться с таким безумным вниманием общественности к их паре. Как объяснил инсайдер, каждое их появление на публике производило такой фурор, что это вскоре начало их тяготить.

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Отметим, актер находился в серьезных отношениях с Мими Роджерс, Николь Кидман, Пенелопой Крус. Также он был женат на Кэти Холмс. Но с 2012 года Том Круз не имел серьезных отношений – с момента его развода с Кэти.

У Круза и Холмс есть общая дочь Сури, которой недавно исполнилось 16 лет.

Напомним, на днях Михаил Заливако и Анна Богдан объявили о расставании.

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Ранее стало известно, что Шакира и Жерар Пике развелись после 11 лет отношений.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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