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ТОП-10 самых богатых знаменитостей в мире: кто возглавил список Forbes в 2021 году

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 февраля, 15:34
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Ежегодно один их самых авторитетных журналов Forbes публикует список самых высокооплачиваемых людей в мире. В этом году рейтинг среди знаменитостей удивил читателей
Самые богатые знаменитости 2021
Самые богатые знаменитости 2021 / Фото: Getty Images

В декабре журнал Forbes назвал самых успешных и влиятельных людей в мире до 30 лет. А сейчас стало известно, кто же возглавляет топ высокооплачиваемых знаменитостей.

Читатели ожидали увидеть в первых рядах кого-то из семейства Кардашьян, ведь им не раз удавалось оказаться на страницах известного глянца. Но в этот раз лидер рейтинга всех удивил.

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Первым в списке Forbes как самая высокооплачиваемая знаменитость стал Питер Джексон, режиссер культовой саги "Властелин колец" и "Хоббит". Он заработал 580 миллионов долларов.

Питер Джексон
Питер Джексон

Такие огромные доходы режиссеру принесла удачная продажа части студии визуальных эффектов Weta Digital, основателем которой он был.

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Второе место в списке занял американский певец и музыкант Брюс Спрингстин. Лидер группы The E Street Band может похвастаться внушительным количеством музыкальных премий и наград. Его состояние оценили в 435 миллионов долларов.

Брюс Спрингстин
Брюс Спрингстин

На счету Спрингстина двадцать премий "Грэмми", премия "Оскар", два "Золотых глобуса" и награда "Тони".

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Третье место досталось самому продаваемому музыкальному исполнителю и неоднократному лидеру списка Forbes рэперу Jay-Z. В 2021 году доходы музыканта дошли до 340 миллионов долларов.

Jay-Z
Jay-Z

ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд в 2021 году

Следующие в списке знаменитые актеры и музыканты. Например, Канье Уэст и Дуэйн Джонсон. Их состояние вышло несколько меньше тройки лидеров.

  • Дуэйн Джонсон, актер – 270 млн долларов
  • Канье Уэст, музыкант – 235 млн долларов
  • Трей Паркер и Метт Стоун, создатели мультфильма "South Park" – 210 млн долларов
  • Пол Саймон, музыкант – 200 млн долларов
  • Тайлер Перри, кинопродюсер – 165 млн долларов
  • Райан Теддер, фронтмен One Republic – 160 млн долларов
  • Боб Дилан, музыкант – 130 млн долларов

Стоит отметить, что в этот раз в десятку не вошла ни одна женщина. Актриса Риз Уизерспун смогла занять 12 место в списке со 115 миллионами.

Ранее стали известны самые просматриваемые видео на YouTube за прошедший год.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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