Топ-модель Эльза Хоск высказалась о геноциде в Буче: "Остановите убийства невинных украинцев!"

Мир в шоке от зверств, совершенных российскими захватчиками в Киевской области

Шведская модель высказалась против российской агрессии в Украине / Фото: instagram/hoskelsa

Леденящие кровь кадры из Бучи облетели весь мир и появились на обложках многочисленных СМИ. Представители многих стран осудили действия оккупантов на территории Украины, а глава британской разведки сообщил, что казни мирных украинцев были частью плана путина.

Шокированы ужасами войны и знаменитости. Среди них – шведская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск, которая в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину освещала тему войны в своем Instagram.

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В сторис она опубликовала серию фото из Бучи и написала следующее:

Монстры! Остановите убийства невинных украинцев! Так много потерянных жизней, когда это закончится?

Скриншот: instagram.com/stories/hoskelsa

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Минувшей ночью об Украине говорили на церемонии "Грэмми" в Лас-Вегасе. Там показали видеообращение президента Владимира Зеленского, который призвал всех говорить правду о войне – в соцсетях, по телевизору.

Мы также писали, что актриса Шеннен Доэрти раскритиковала обсуждающих драку на "Оскаре" в то время, когда в Украине умирают люди.

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