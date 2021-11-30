Топ самых необычных любимцев звезд: кто живет у Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и Николаса Кейджа

Говорят, собака – лучший друг человека, но некоторые звезды с этим не согласятся. Ведь иногда селебретис заводят себе экзотических домашних животных, с которыми им удается установить особую связь

Сегодня отмечают Всемирный день домашних животных. / Фото: Instagram

30 ноября владельцы любимцев отмечают Всемирный день домашних животных . По этому случаю "Сегодня" собрали подборку из самых необычных и милых примеров дружбы между селебретис и животными.

Знаменитости и мини-пиги

Когда-то мода на маленьких свинок охватила немало звезд Голливуда и все благодаря Пэрис Хилтон.

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В 2009 году звездная блондинка показала всему миру необычного любимца, которого назвала Принцесса Пиглетт. Правда, со временем поросенок очень вырос, но хозяйка не отказалась от него и продолжила заботиться.

Пэрис Хилтон и мини-пиг. / Фото: Instagram

Говорят, что домашние питомцы похожи на своих хозяев. Не удивительно, что у поклонников Меган Фокс, актриса ассоциируется с львицей или пантерой. Однако знаменитость умеет удивлять. Ведь она также когда-то была владелицей вьетнамской вислоухой свинки, которую назвала Пигги Смолс. Кстати, такую свинку можно так же выгуливать или приучить к туалету, как собачку. Более того, она совсем не прихотлива в еде.

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Любимец долго радовал Меган, но в конце концов ей пришлось отдать свинку. По словам звезды, "Пигги Смолс начал слишком сильно проявлять сексуальную агрессию".

Меган Фокс и мини-пиг. / Фото: Instagram

Свинка завоевала симпатию и у певицы Майли Сайрус. В 2014 году артистка завела миниатюрную свинку, которую назвала Бубба Сью. Звезда очень обожала своего любимца и активно демонстрировала это в Сети. Интересно, что в 2015 году Майли вместе с мини-пигом украсила обложку одного глянца.

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Майли Сайрус и мини-пиг. / Фото: Instagram

Покоритель женских сердец Джордж Клуни также в свое время воспитывал мини-пига – Макса. Несмотря на то, что милый поросенок впоследствии стал большой свиньей, актер всегда заботился о нем и брал с собой на прогулку. Мини-пиг Клуни прожил 18 лет. Интересно, что сначала Джордж купил его для своей любимой, однако он настолько привязался к животному, что решил оставить его себе.

Джордж Клуни и мини-пиг. / Фото: Instagram

Леонардо Ди Каприо и черепаха

Наверняка вы скажете, что черепаха вполне может быть обычным домашним животным, которое помещается в аквариум. Да, но этого нельзя сказать о черепахе актера. Когда-то знаменитость приобрел животное за 400 долларов после посещения выставки профессионалов по разведению рептилий. Вы только представьте, черепаха весит 17 кг и за свое существование она может набрать до 100 кг!

Леонардо Ди Каприо и черепаха. / Фото: Instagram

Николас Кейдж и осьминог

Голливудский актер не только играет экстримальные роли, но и имеет экстримальных любимцев. Сначала в доме звезды появились две королевские кобры – Моби и Шеба. Но на этом Кейдж не остановился и приобрел себе осьминога за 250 тыс. долларов. В конце концов, моллюска пришлось продать, потому что его обеспечение обходилось Николасу очень уж дорого.

Николас Кейдж и осьминог. / Фото: Instagram

Кристен Стюарт и волк

Актриса славится своей "любовью" к волкам не только в фильме "Сумерки", но и в реальной жизни. Так, дома актриса держала настоящего метиса волка и собаки по кличке Джек. По словам Стюарт, ее любимец с хорошим характером. Интересно, что Джек даже стал звездой ТВ, снявшись в одном из шоу вместе с хозяйкой.

Кристен Стюарт и волк. / Фото: Instagram

Поэтому, если вы до сих пор думаете, что людям с насыщенным графиком работы лучше всего заводить кошек, потому что с ними меньше хлопот, то звезды с их постоянными съемками и отъездами легко опровергают это мнение и не боятся заводить экзотических любимцев.

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