Трансгендеры устроили Джоан Роулинг новую волну хейта в Сети

Известная писательница опубликовала пост, который снова спровоцировал гневные комментарии в ее сторону. Роулинг высказалась касаемо новости о том, что шотландская полиция будет регистрировать обвиняемых в изнасиловании мужчин как женщин, если они заявят, что относят себя к трансгендерам.

Джоан считает, что это неправильно, ведь при таком раскладе обвиняемых будут сажать в женскую тюрьму.

War is Peace.

Freedom is Slavery.

Ignorance is Strength.

The Penised Individual Who Raped You Is a Woman.https://t.co/SyxFnnboM1