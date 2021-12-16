Трансгендеры устроили Джоан Роулинг новую волну хейта в Сети

Противостояние автора серии книг о "Гарри Поттере" и представителей ЛГБТ продолжается. Пользователи Twitter недовольны ее новым высказыванием

Джоан Роулинг захейтили из-за новой публикации в Twitter / Фото: Getty Images

Известная писательница опубликовала пост, который снова спровоцировал гневные комментарии в ее сторону. Роулинг высказалась касаемо новости о том, что шотландская полиция будет регистрировать обвиняемых в изнасиловании мужчин как женщин, если они заявят, что относят себя к трансгендерам.

Джоан считает, что это неправильно, ведь при таком раскладе обвиняемых будут сажать в женскую тюрьму.

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Война – это мир. Свобода – это рабство. Невежество – это сила. Человек с пенисом, который изнасиловал вас, – женщина, – написала Роулинг.

War is Peace.

Freedom is Slavery.

Ignorance is Strength.

The Penised Individual Who Raped You Is a Woman.https://t.co/SyxFnnboM1 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 12, 2021

Даже несмотря на то, что ее не пригласили участвовать в документальном фильме о "Гарри Поттере" из-за негативной позиции касаемо трансгендеров, она все равно продолжает придерживаться своего мнения.

Недавно недруги писательницы пришли протестовать прямо под ее дом с табличками, на которых было написано: "транс-освобождение – сейчас" и "права трансгендеров – это права человека". Они сделали несколько снимков, на которых был виден адрес жилища Джоан, а затем обнародовали их в интернете.

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Напоминаем, что конфликт между Роулинг и ЛГБТ активистами начался после того, как в прошлом году она раскритиковала статью из-за использования вместо слова "женщина" термина – "люди, у которых менструация".

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