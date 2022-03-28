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Трогательные кадры! 51-летняя Наоми Кэмпбелл показала малышку-дочь

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 17:45
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В честь Дня матери в Великобритании Наоми Кэмпбелл показала своим фанатам нежные кадры с маленькой дочкой и мамой
Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры с маленькой дочерью
Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры с маленькой дочерью / Фото: instagram.com/naomi

51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл долго не афишировала новости о появлении на свет своей дочери. Лишь в феврале модель впервые появилась с малышкой на руках на страницах глянца. В честь Дня матери, который отмечали в Великобритании в прошедшее воскресенье, Наоми опубликовала в своем Instagram фото с дочерью.

На трогательных семейных снимках появилась не только модель с наследницей, но и её мама, счастливая бабушка Валери Моррис. Фанаты надеялись, что супермодель покажет лицо малышки. Однако Кэмпбелл пока решила не торопиться.

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(Чтобы посмотреть все фото, листайте вправо)

Наоми Кэмпбелл поделилась фото со своей дочерью и опубликовала архивный снимок с мамой | Фото: instagram.com/naomi
Наоми Кэмпбелл поделилась фото со своей дочерью и опубликовала архивный снимок с мамой / Фото: instagram.com/naomi
Наоми Кэмпбелл поделилась фото со своей дочерью и опубликовала архивный снимок с мамой | Фото: instagram.com/naomi
Наоми Кэмпбелл поделилась фото со своей дочерью и опубликовала архивный снимок с мамой / Фото: instagram.com/naomi
Наоми Кэмпбелл поделилась фото со своей дочерью и опубликовала архивный снимок с мамой | Фото: instagram.com/naomi
Наоми Кэмпбелл поделилась фото со своей дочерью и опубликовала архивный снимок с мамой / Фото: instagram.com/naomi
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Кроме того, Наоми до сих пор не раскрыла имя своей наследницы. Известно только то, что в мае этого года Кэмпбелл-младшей исполнится годик. Волнует поклонников и вопрос о том, кто же все-таки стал отцом девочки. Наоми пообещала, что однажды расскажет историю о рождении дочери в своих мемуарах.

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Как сообщают инсайдеры, у Кэмпбелл есть бойфренд, которого она тщательно скрывает.

Напомним, ранее Джамала поздравила сына с четырехлетием и показала несколько его фото.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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