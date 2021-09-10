Тяжелобольной Борис Моисеев оформил завещание на Кристину Орбакайте

Редкие новости, которые появляются, не радуют поклонников. Болезнь повлияла на двигательные функции и речь Бориса Моисеева.
Он говорит с трудом. Но самое главное не в этом. Самое главное, как человек мыслит. А мыслит он абсолютно ясно и четко, – сказал Артур Гаспарян в программе "Хватит слухов".
Артист все свое время проводит дома, соседи его совсем не видят. Соседка исполнителя хита "Голубая луна" рассказала, что за Моисеевым ухаживает няня.
Помимо сиделки, артисту помогает бывший директор и близкий друг Сергей Горох — он приносит ему продукты и лекарства. Как говорит друг, Моисеев не выходит из дома, потому что стесняется своего внешнего вида.
Особое место в жизни Бориса Моисеева занимают две женщины.
Это его любимые женщины, к которым он особо испытывает такое, знаете, трепетное отношение, — вот Алла Борисовна и супруга, вдова Иосифа Кобзона, Нелли. Это такие, что называется, для души, – поделился Артур Гаспарян.
А вот к Кристине Орбакайте певец относится как к дочери.
У артиста достаточно неплохая пенсия и есть поддержка друзей. Мы знаем, что часть наследства он завещал Кристине Орбакайте, – рассказал журналист Максим Сидоров.
Напомним, что в 2010 году певец Борис Моисеев пережил инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям. Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние. Недавно Алена Апина заявила, что Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии, но представитель артиста эту информацию не подтвердил.
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