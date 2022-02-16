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У актера Валерия Николаева биполярное расстройство личности – СМИ

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 21:36
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Появились неутешительные новости о здоровье знаменитого актера, которые просто невозможно игнорировать...
Поклонники переживают о здоровье артиста
Поклонники переживают о здоровье артиста / Фото: открытые источники

Напомним, на этой неделе появилась информация о том, что известного актера, звезду сериала "День рождения Буржуя" Валерия Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу. Теперь же телеграм-каналы сообщают, что у артиста диагностировали биполярное расстройство!

Популярный актер попал в психиатрическую клинику после того, как написал заявление на своего сокамерника по спецприемнику, где отбывал административное наказание за пьяное вождение. До спецприемника 56-летний артист провоцировал конфликты и пропускал репетиции на танцевальном шоу.

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Валерий Николаев
Валерий Николаев / Фото: Instagram

По словам артиста, сокамерник причинил ему ожог 40% поверхности тела. Артист также требовал 20 миллионов рублей за причиненные ему ожоги. Но медики, проведя обследование, никаких повреждений не обнаружили.

В связи с симптомами медики заподозрили у Валерия Николаева биполярное расстройство, что и стало причиной его неадекватного поведения в спецприемнике и появления галлюцинаций.

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Валерий Николаев / скриншот "Судьба человека"

Пока что информация остается неподтвержденной. Мы продолжаем следить за ситуацией по теме.

Также сегодня обсуждают тот факт, что "Аферист из Tinder" Саймон Леваев намерен строить карьеру в шоу-бизнесе.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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