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У Анастасии Заворотнюк парализована правая часть тела – новые подробности о состоянии актрисы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 09:08
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Родные актрисы предпочитают не обсуждать состояние здоровья звезды "Моей прекрасной няни", но в СМИ появились новые подробности
Новые подробности о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
Новые подробности о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк / Фото: Instagram.com

Анастасия Заворотнюк с 2019 году борется с онкологическим заболевание. Актрисе диагностировали глиобластому – опухоль головного мозга. С тех пор ходят разные слухи о здоровье актрисы. Сейчас Заворотнюк находится в своем частом доме в Крекшино в кругу близких. Но как рассказал друг актрисы Алексей Демидов в беседе с kp.ru, пока новостей об улучшении состояния здоровья звезды "Моей прекрасной няни" нет.

В окружении звезды говорят, что она измучена болезнью и ожиданием улучшений. Иногда ей дают успокоительное.

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Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк
Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Как отметил Демидов, у актрисы есть проблемы со зрением и речью.

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Анастасия применяет препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Она не может долго сохранять концентрацию внимания. Временами кажется, что она вообще безучастна к происходящему вокруг, словно в прострации.

Врачи отмечают, что болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни. Анастасия в больницу не хочет, а предпочитает оставаться дома с дочкой Милой, сиделкой, мужем и мамой.

Семья Заворотнюк делает все, чтобы скрасить ее жизнь и облегчить борьбу с тяжелой болезнью. Нет такого, что ей стало прямо резко хуже. У нее все идет волнообразно: то хуже, то стабилизируется состояние.

Анастасия Заворотнюк с семьей
Анастасия Заворотнюк с семьей / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

К слову, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков хорошо знаком с историей болезни звезды и он считает, что не все так плохо, хоть болезнь тяжелая.

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По его словам, в Институте Петрова в Питере для Анастасии сделали персональную вакцину против рака из ее клеток. Как предположил специалист, она может продлевать жизнь артистки. Также он поделился подробностями операции, которую ранее делали Заворотнюк.

Частичный паралич. Во время операции ей удалили довольно большую часть: опухоль и ткани вокруг – и какие-то функции неизбежно нарушились. Может нарушиться логическое мышление. Мозговая деятельность, безусловно, повреждена. Это же болезнь головного мозга, поэтому он не может не повредиться. Но это не значит, что она стала неадекватной.

Ранее в Сеть попало первое фото Анастасии Заворотнюк после новости о болезни. Дочь актрисы не стала опровергать, что на снимке мама.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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