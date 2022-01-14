Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022

Сыновья Шакиры

Здоровье Куравлева

Звездный Щедрик

Момоа разводится

Топ-сериал

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

У Анджелины Джоли нашелся еще один сын

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 13:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оказывается, что у знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли есть "внебрачный" сын! Каждый год звезда кинематографа шлет ему подарки на Рождество и поздравляет с праздниками
Анджелина Джоли общается со своим пасынком - сыном ее бывшего мужа Билли Боба Торнтона
Анджелина Джоли общается со своим пасынком - сыном ее бывшего мужа Билли Боба Торнтона / Фото: Getty Images, imdb.com

В течение трех лет (с 2000-2003) Анджелина Джоли, дочь которой изменилась до неузнаваемости, была замужем за актером Билли Бобом Торнтоном. Когда-то у пары был бурный роман, который перешел в брак, однако этому союзу не было суждено быть вечным.

На тот момент у Билли было уже трое детей: дочь Аманда и сыновья Гарри и Уильям. Еще в начале 2000-х Билли познакомил свою супругу с детьми, а теперь, как оказалось у Джоли с отпрысками экс-мужа довольно теплые отношения. Ну, по крайней мере с одним из них – это точно!

Реклама

Как пишет издание ET, пасынок Джоли общается с ней и получает от актрисы презенты на праздники.

По сей день она по-прежнему каждый год присылает мне рождественские подарки. Я не разговариваю с ней по телефону каждый день, но время от времени мы общаемся, — рассказывает 27-летний Гарри.

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон в 2000 году/ Билли Боб Торнтон с сыном Гарри в 2019 году
Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон в 2000 году/ Билли Боб Торнтон с сыном Гарри в 2019 году / Фото: Getty Images, instagram.com/harryjamesthornton

Гарри вспомнил, как ранее они круто проводили время с Анджелиной, когда он был еще маленьким:

Реклама

Она была такой классной! Брала нас с собой в походы каждую неделю, а один раз арендовала дом на колесах, и мы отправились в длительное путешествие! – вспоминает Гарри.

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон: роман и брак

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон познакомились на съемках фильма 1999 года "Управляя полетами", где сыграли супружескую пару.

В 2000 году их свадьба стала неожиданностью для многих. Ведь ранее и Билли, и Анджелина состояли в отношениях, при этом их возлюбленные даже не догадывались что между актерами вспыхнула искра.

Их парочку легко можно было назвать суперэпатажной: Билли и Анджелина менялись нижним бельем и носили кулоны с кровью друг друга. Также влюбленные сделали именные тату, которые пришлось удалять после расставания.

Реклама

Еще один "горячий" факт: в 2000 году на премьере фильма "Угнать за 60 секунд" Билли на камеру признался репортерам MTV, что переспал с Джоли в автомобиле по дороге на мероприятие.

Яркая история любви Джоли и Торнтона завершилась в 2003 году. Главной причиной разрыва Билли называл тот факт, что у них с Анджелиной "разные жизненные пути" и "стили жизни". Он также неоднократно признавался, что недостоин Джоли.

Через два года после завершения отношений с Торнтоном, Анджелина Джоли закрутила роман с Брэдом Питтом. У пары – трое общих детей и трое приемных. Они прожили вместе 11 лет.

Ранее мы писали, что 15-летняя дочь Питта и Джоли переживает, что не может видеться с отцом.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Новый клип Адель
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является

Ани Лорак певица
Как Лорак воспитывает дочь

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять