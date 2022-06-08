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У Арнольда Шварценеггера есть личная украинская вышиванка (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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8 июня, 13:30
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Знаменитый американский культурист, политик и актер теперь тоже в тренде, ведь вышиванка в последнее время стала одним из самых модных предметов гардероба
Арнольд Шварценеггер обзавелся украинской вышиванкой
Арнольд Шварценеггер обзавелся украинской вышиванкой / Фото: Getty Images

Белую вышитую сорочку знаменитости подарил уроженец Бучи Влад Кабанец, который опубликовал фото со Шварценеггером на своей странице в Facebook.

Угадай, кто теперь ходит в собственной вішиванке, – подписал снимок Влад.

У Арнольда Шварценеггера теперь есть своя вышиванка
У Арнольда Шварценеггера теперь есть своя вышиванка / Фото: facebook.com/vlad.kabanets

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В комментариях под фото у Влада начали интересоваться, как он познакомился с легендарным актером. По словам Кабанца, они со Шварценеггером пересекались на съемках сериала.

Также мужчина уточнил, что Железный Арни, по всей видимости, оценил подарок.

Как мне позже написал его ассистент, Арнольд ее долго разглядывал и ему она "зашла", – делится Влад.

Отметим, что украинская вышиванка уже несколько лет остается одним из самых стильных и трендовых предметов гардероба – многие знаменитости были замечены в вышиванках – они носят их как в повседневной жизни, так и на светские мероприятия.

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Напомним, что 19 мая в Украине отмечали День вышиванка – мы собрали фото украинских знаменитостей в их любимых вышитых сорочках.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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