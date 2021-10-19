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У Бузовой начались проблемы со здоровьем из-за стресса

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
19 октября, 07:35
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Популярная телеведущая рассказала, что потеряла голос. Ольга Бузова считает, что виной всему переживания из-за предстоящего шоу
Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем / Фото: instagram.com/buzova86

Ольгу часто критикуют в Сети, в частности из- за вокала. Но она не обращает внимание на весь хейт и продолжает идти к своими целям. Ее не останавливают возникшие проблемы со здоровьем.

Телеведущая призналась, что теряла голос всего два раза в жизни. Она считает, что на этот раз проблема может быть связана с переживаниями из-за предстоящего сольного концерта. Сейчас Ольга Бузова проходит экстренное лечение.

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Обычно это из-за дикого стресса, внешне его не видно, это внутреннее состояние. Очень надеюсь, что быстро восстановим, сейчас главное: не нервничать, и не напрягать связки, нужно молчать. На ближайшие 2/3 дня я в тишине, – рассказала телеведущая у себя в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Напомним, в начале года Ольга Бузова была госпитализирована. Она несколько дней провела в больнице, закрыла свою страницу в Instagram, а что с ней случилось, так и не рассказала. В Сети поговаривали, что у телеведущей возникли проблемы со здоровьем из-за наркотиков. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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