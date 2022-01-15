Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины ⚽ МанСити - Челси: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко

Регина беременна

Здоровье Куравлева

Откровения Танчинца

Сольный трек Asti

Тайный сын Джоли

Ахеджакова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

У чык-чырыка фляга свистит: какие шутки Комиссаренко взбесили Лукашенко

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 15:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В начале 2021 года стало известно, что Славе Комиссаренко запретили проводить концерты в Минске. Он отреагировал на это 10-минутным роликом с шутками про Лукашенко
Слава Комиссаренко сбежал в Украину из-за преследования белорусского КГБ
Слава Комиссаренко сбежал в Украину из-за преследования белорусского КГБ / Фото: instagram.com/slavakomissarenko

Видео Комиссаренко, который сбежал из России в Украину из-за преследований КГБ Беларуси, с названием "Новое про Чык-Чырыка" было опубликовано в YouTube 4 января 2021 года и мгновенно попало в тренды.

Вся страна вышла на мирные акции протеста, у чык-чырыка свистанула фляга, все, аграрный Рэмбо бегает кошмарит страну, – говорит Слава Комиссаренко о президенте Лукашенко в своем стендапе.

Смотрите полное видео:

Реклама

Но еще годом ранее, в 2020-м, Слава пришел на шоу "Что было дальше", где впервые назвал главу РБ "чык-чырыком".

Наш чык-чырык, бл*ть, со всем миром переругался... Вы в курсе вообще, что происходит в Беларуси? Вы видели, как у чык-чырыка фляга свистит? – высказался комик в "ЧБД".

Реклама

Что такое "чык-чырык"

Чык-чырык – то же самое, что "чик-чирик", но "по-белорусски". Эта фраза стала мемом и ироничным прозвищем президента Лукашенко много лет назад. Точно выследить сложно, но первые упоминания в соцсетях датированы 2016 годом.

Благодаря же Комиссаренко, "чык-чырык" чаще стали вспоминать, критикуя Александра Лукашенко.

Вот еще одна шутка от Славы про белорусского президента с пародией:

Реклама

Не называй Комиссаренко главу государства "чык-чырыком", он все равно бы попал в поле зрения КГБ. Ведь многие шутки Славы построены на критике Лукашенко:

Лукашенко все, что делает, это просто бегает и оскорбляет людей. Он просто выкрикивает оскорбления.

Кстати, откуда взялся чык-чырык, Комиссаренко также рассказал в гостях у Дудя:

А вот, что Слава Комиссаренко сказал о розыске, также подколов президента:

Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ... Вы думаете, наверное, за что? За шутки! Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один, — заявил он.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
15 января. Михаил Вербицкий. 30 лет назад Указом Президиума Верховной Рады Украины музыкой Государственного гимна утверждена мелодия песни "Ще не вмерла України…" Михаила Вербицкого…
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять