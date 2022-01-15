У чык-чырыка фляга свистит: какие шутки Комиссаренко взбесили Лукашенко

В начале 2021 года стало известно, что Славе Комиссаренко запретили проводить концерты в Минске. Он отреагировал на это 10-минутным роликом с шутками про Лукашенко

Слава Комиссаренко сбежал в Украину из-за преследования белорусского КГБ / Фото: instagram.com/slavakomissarenko

Видео Комиссаренко, который сбежал из России в Украину из-за преследований КГБ Беларуси, с названием "Новое про Чык-Чырыка" было опубликовано в YouTube 4 января 2021 года и мгновенно попало в тренды.

Вся страна вышла на мирные акции протеста, у чык-чырыка свистанула фляга, все, аграрный Рэмбо бегает кошмарит страну, – говорит Слава Комиссаренко о президенте Лукашенко в своем стендапе.

Смотрите полное видео:

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Но еще годом ранее, в 2020-м, Слава пришел на шоу "Что было дальше", где впервые назвал главу РБ "чык-чырыком".

Наш чык-чырык, бл*ть, со всем миром переругался... Вы в курсе вообще, что происходит в Беларуси? Вы видели, как у чык-чырыка фляга свистит? – высказался комик в "ЧБД".

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Что такое "чык-чырык"

Чык-чырык – то же самое, что "чик-чирик", но "по-белорусски". Эта фраза стала мемом и ироничным прозвищем президента Лукашенко много лет назад. Точно выследить сложно, но первые упоминания в соцсетях датированы 2016 годом.

Благодаря же Комиссаренко, "чык-чырык" чаще стали вспоминать, критикуя Александра Лукашенко.

Вот еще одна шутка от Славы про белорусского президента с пародией:

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Не называй Комиссаренко главу государства "чык-чырыком", он все равно бы попал в поле зрения КГБ. Ведь многие шутки Славы построены на критике Лукашенко:

Лукашенко все, что делает, это просто бегает и оскорбляет людей. Он просто выкрикивает оскорбления.

Кстати, откуда взялся чык-чырык, Комиссаренко также рассказал в гостях у Дудя:

А вот, что Слава Комиссаренко сказал о розыске, также подколов президента: