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У дочери Успенской вновь проблемы с наркотиками? В Сети обсуждают новое видео

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
1 сентября, 12:30
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Единственная дочь Любови Успенской записала обращение у себя в Instagram. Новая публикация смутила подписчиков
Любовь Успенская прокомментировала слухи о конфликте с дочерью
Любовь Успенская прокомментировала слухи о конфликте с дочерью / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В начале неделе дочь певицы Татьяна Плаксина просила о помощи и рассказывала, что ее заперли. Чуть позже появилась информация, что певица отправила дочь в клинику на лечение.

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После всех слухов дочь Успенской вышла на связь в Instagram. Татьяна Плаксина заявила, что ее страницу взломали.

Привет, мотыльки. Простите, на этих днях были неполадки с Instagram, его кто-то взломал. Но сейчас уже все в силе, я нахожусь дома, репетирую, готовлюсь к концерту, – сказала дочь певицы.

Некоторые поклонники не поверили словам Татьяны и предположили, что у девушки вновь начались проблемы с наркотиками.

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К слову, на связь вышла и Любовь Успенская. Певица впервые прокомментировала ситуацию.

Артистка разозлилась из-за вопроса о состоянии здоровья Татьяны и опровергла все слухи.

Оставьте меня в покое, пожалуйста! Вы только ищете грязь какую-нибудь. У Тани все в порядке. Она уже ответила таким, как вы, которые сидят и копают грязь. Ищите свою грязь в своих трусах, – сказала Успенская в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Конфликт Любови Успенской с дочкой:

Напомним, Татьяна Плаксина несколько лет назад попала в аварию во время велопрогулки на Коста-Рике. После несчастного случаю Татьяна перестала общаться с матерью. Дочь обвинила певицу в психологическом давлении и жестоком обращении. Успенская, в свою очередь, заявила, что у Татьяны были серьезные проблемы с наркотическими веществами.

Спустя несколько лет мама и дочка наладили отношения. Любовь Успенская занялась восстановлением внешности дочери после аварии и собиралась делать из нее звезду шоу-бизнеса.

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    Элина Пелешенко
    Элина Пелешенко Редактор

    Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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