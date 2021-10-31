У Ким Кардашьян новый роман? Кто такой Пит Дэвидсон и с кем из звезд он встречался (фото)

Ким заметили в компании Пита Дэвидсона на этих выходных. Пара посетила парк аттракционов вместе с Кортни Кардашьян и Трэвисом Баркером, которые недавно обручились

У Ким Кардашьян новый роман? / Фото: instagram.com/kimkardashian

После развода с Канье Уэстом 41-летнюю Ким папарацци засняли во время катания на американских горках на Scary Farm Knott в Буэна-парке, Калифорния. На эксклюзивных снимках, опубликованных PEOPLE, Кардашьян держится за руку с Питом Дэвидсоном.

К ним на аттракционах присоединились сестра Ким – Кортни Кардашьян и ее жених Трэвис Баркер.

Реклама

Они живут в одних и тех же кругах, поэтому время от времени находятся вместе. Они просто друзья, которые тусуются, – цитирует издание слова источника.

Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян на аттракционах / Фото: People.com

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись после семи лет брака. Пара поженилась в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго, сыновья Сэйнт и Псалм.

Реклама

Что известно о Пите Дэвидсоне

Пит Дэвидсон – американский комик и актер. Ему 27 лет. Пит снимался в популярных комедийных шоу, включая Comedy Central Roasts, был участником комедийного шоу Saturday Night Live, шоу на MTV Guy Code, появился в качестве приглашенной звезды в сериале "Бруклин 9-9".

Пит Дэвидсон и Ариана Гранде / Скриншот из видео

Реклама

Но больше всего Пит Дэвидсон прославился своими романами с селебритис. Он встречался с дочерью Синди Кроуфорд – Кайей Гербер, актрисой Маргарет Куэлли, Кейт Бекинсейл и даже был обручен с Арианой Гранде.

Последняя бросила Дэвидсона после того, как мир узнал о смерти бывшего Арианы – Мака Миллера. Парень покончил с собой, а Гранде долго не могла справиться с потерей.

Еще новости по теме: