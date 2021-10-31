Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Скандал со взяткой

Архив Пугачевой

Что с королевой?

Когда Дюна-2?

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

У Ким Кардашьян новый роман? Кто такой Пит Дэвидсон и с кем из звезд он встречался (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
31 октября, 11:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ким заметили в компании Пита Дэвидсона на этих выходных. Пара посетила парк аттракционов вместе с Кортни Кардашьян и Трэвисом Баркером, которые недавно обручились
У Ким Кардашьян новый роман?
У Ким Кардашьян новый роман? / Фото: instagram.com/kimkardashian

После развода с Канье Уэстом 41-летнюю Ким папарацци засняли во время катания на американских горках на Scary Farm Knott в Буэна-парке, Калифорния. На эксклюзивных снимках, опубликованных PEOPLE, Кардашьян держится за руку с Питом Дэвидсоном.

К ним на аттракционах присоединились сестра Ким – Кортни Кардашьян и ее жених Трэвис Баркер.

Реклама

Они живут в одних и тех же кругах, поэтому время от времени находятся вместе. Они просто друзья, которые тусуются, – цитирует издание слова источника.

Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян на аттракционах / Фото: People.com

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись после семи лет брака. Пара поженилась в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго, сыновья Сэйнт и Псалм.

Реклама

Что известно о Пите Дэвидсоне

Пит Дэвидсон – американский комик и актер. Ему 27 лет. Пит снимался в популярных комедийных шоу, включая Comedy Central Roasts, был участником комедийного шоу Saturday Night Live, шоу на MTV Guy Code, появился в качестве приглашенной звезды в сериале "Бруклин 9-9".

Пит Дэвидсон и Ариана Гранде / Скриншот из видео

Реклама

Но больше всего Пит Дэвидсон прославился своими романами с селебритис. Он встречался с дочерью Синди Кроуфорд – Кайей Гербер, актрисой Маргарет Куэлли, Кейт Бекинсейл и даже был обручен с Арианой Гранде.

Последняя бросила Дэвидсона после того, как мир узнал о смерти бывшего Арианы – Мака Миллера. Парень покончил с собой, а Гранде долго не могла справиться с потерей.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Битва образов
Как выглядели звездные детективы шоу "Маска" во втором эфире
Выбираем лучшую
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Как вам новая "Мисс Украина-2021"?
Узнать больше об Александре
Цитата дня

Честность сейчас не в моде. Хочешь всем нравиться – молчи и улыбайся.

Илона Гвоздева известная украинская танцовщица и хореограф
Эксклюзивное интервью
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Опрос
TO BE CONTINUED...
У нашумевшей "Дюны" будет продолжение. Ждете?
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять