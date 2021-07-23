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У МакSим обнаружили новую инфекцию – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
23 июля, 11:02
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Певица уже долгое время находится в критическом состоянии. В распоряжение журналистов попали результаты новых обследований артистки
Пульмонолог расшифровал новые результаты КТ МакSим
Пульмонолог расшифровал новые результаты КТ МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим уже больше месяца находится в коме в тяжелом состоянии. Близкие почти ничего не говорят о состоянии здоровья звезды, но в Сети продолжает появляться новая информация. Пульмонолог Вячеслав Овечкин расшифровал результаты новой компьютерной томографии легких, которая оказалась в распоряжении журналистов. Об этом пишет издание Life.

По словам пульмонолога, что по сравнению с предыдущими результатами КТ данные результаты являются неутешительными. Состояние МакSим ухудшается, в частности речь идет о разрушении тканей легких.

Характер изменения в правом легком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией, – говорит Вячеслав Овечкин.

Новые подробности о здоровье МакSим
Новые подробности о здоровье МакSим / Фото: YouTube

Как уточнил Овечкин, есть вероятность, что одно легкое уже не сможет восстановиться никогда.

Ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое легкое. И легкое после распада восстановиться не может, – сказал пульмонолог.

Представители МакSим пока никак не прокомментировали новую информацию о состоянии здоровья артистки.

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее в окружении МакSим рассказали, кто может "сливать" информацию о состоянии певицы в Сеть.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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