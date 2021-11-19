У Марины Хлебниковой сильно обгорело лицо- новые подробности о состоянии здоровья звезды 90-х

Ранее появлялась информация, что диагностировано больее 50% жогов тела. Однако сейчас появились новые данные. Как передает Telegram-канал Мash, у Марины Хлебниковой ожоги 20-29% тела.
Лицо пострадало так сильно, что медики узнали её личность только по опросам родственников. Также обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, сильные ожоги груди, живота, бедер. Сейчас у нее падает кровяное давление из-за травмы. 56-летняя артистка остается в реанимации, – пишет Telegram-канал.
Отмечается, Марина Хлебникова ненадолго пришла в сознание. Но у певицы началась истерика, и врачи были вынуждены погрузить ее в состояние медикаментозной комы.
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Что случилось с Мариной Хлебниковой
По информации журналистов, Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к возгоранию. В момент пожара дома были певица, ее родители и дочь Доминика. Именно она и вызвала спасателей. Марину Хлебникову доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу.
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