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У Марины Хлебниковой сильно обгорело лицо- новые подробности о состоянии здоровья звезды 90-х

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 14:02
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Вчера Марина Хлебникова пострадала во время пожара в собственной квартире. Певицу доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами
Представители Марины Хлебниковой отказываются давать комментарии
Представители Марины Хлебниковой отказываются давать комментарии / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Ранее появлялась информация, что диагностировано больее 50% жогов тела. Однако сейчас появились новые данные. Как передает Telegram-канал Мash, у Марины Хлебниковой ожоги 20-29% тела.

Лицо пострадало так сильно, что медики узнали её личность только по опросам родственников. Также обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, сильные ожоги груди, живота, бедер. Сейчас у нее падает кровяное давление из-за травмы. 56-летняя артистка остается в реанимации, – пишет Telegram-канал.

Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии
Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

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Отмечается, Марина Хлебникова ненадолго пришла в сознание. Но у певицы началась истерика, и врачи были вынуждены погрузить ее в состояние медикаментозной комы.

Что случилось с Мариной Хлебниковой

По информации журналистов, Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к возгоранию. В момент пожара дома были певица, ее родители и дочь Доминика. Именно она и вызвала спасателей. Марину Хлебникову доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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