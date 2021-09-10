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У Моргенштерна есть брат по отцу, с которым он не общается: Мне не нужны пиар или его деньги

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 12:03
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Российский рэпер Моргенштерн не поддерживает общение со своим младшим братом, хотя в детстве они ходили в одну школу
У Моргенштерна есть родной брат по отцу
У Моргенштерна есть родной брат по отцу / Фото: instagram.com/morgen_shtern

После рождения Алишера Моргенштерна, его отец жил с другой женщиной, которая родила мужчине мальчика. С Роланом будущий артист учился в одной школе и даже некоторое время общался. Сейчас братья не поддерживают отношения.

19-летний Ролан Валеев живет в Уфе. Он говорит, что однажды Алишер, которому запретили выступать в Украине, просто перестал с ним общаться.

Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат, – цитирует Ролана KP.ru.

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Брат Моргенштерна – Ролан и его отец – Тагир Валеев / Фото из соцсетей

Брат Моргенштерна также рассказал, что пару лет назад он хотел возобновить связь, они даже обменялись номерами телефонов, но "дальше этого не пошло".

Около года назад он был в Уфе и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел, – добавил Ролан Валеев.

Что известно об отце Моргенштерна

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Тагир Валеев был бизнесменом, он хорошо зарабатывал и у него было как минимум три брака. Первый раз он женился в 23, затем жил в гражданском браке с Мариной Моргенштерн (мамой Алишера), а затем – с Татьяной Валеевой, которая родила мужчине второго сына – Ролана.

Алишер – копия отец. Тагир не был звездой, не выходил на сцену, но он ведь тоже очень рано взлетел. Он был самородком, не побоюсь этого слова. Очень умный, талантливый, стал бизнесменом в 90-е и сам себя сделал. Еще одно совпадение – это ранние браки. Как и отец, Алишер в первый раз женился в 23 года, – рассказала изданию Татьяна Валеева.

Напомним, что 31 августа российский рэпер Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе. Девушка первая сделала Алишеру предложение. Он ответил "да" и надел свадебное платье.

Дилара выехала к Моргенштерну на коне – смотрите видео:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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