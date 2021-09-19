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У Наташи Королевой есть двухлетняя дочь, которая живет в США (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 сентября, 08:57
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Певица сделала неожиданное признание, шокировав не только публику, но и своих мужа и сына. Оказывается, Королева помогла своему другу стать отцом
Наташа Королева призналась, что у нее есть дочь
Наташа Королева призналась, что у нее есть дочь / Фото: YouTube

Наташа Королева дала свой генетический материал для суррогатной матери, чтобы у ее друга-гея был ребенок. Беременность у женщины, которая вынашивала ребенка, протекала сложно, ей также пришлось пройти через тяжелые роды.

Голубоглазой девочке два года, она живет со своим отцом в Сан-Франциско, США. Королева призналась, что виделась с дочкой и показала фото, на котором держит дочь на руках.

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У Наташи Королевой есть дочь / Скриншот из YouTube

Напомним, что у Наташи Королевой есть 19-летний сын Архип от мужа Сергея Глушко. Мужчины оба присутствовали в студии шоу "Секрет на миллион", где Наташа и призналась в том, что у нее есть внебрачный ребенок.

Мне очень хочется, чтобы в ближайшее время вы с ней познакомились, – обратилась к мужу и ребенку Королева.

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Дочка Наташи Королевой родилась в октябре 2019 года.

51-летний Сергей несколько минут не знал, как реагировать на новость, а потом подскочил с дивана и сказал: "Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше. Я рад, молодец".

Оказалось, что муж королевой уже видел ребенка. Королева познакомилась с дочкой на пляже в Майами, а вместе с ней был Сергей Глушко. Тогда мужчина и подумать не мог, что ребенок, котрого Наташа держала на руках – дочь его жены.

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О внебрачной дочери Королевой не знала и ее 75-летняя мать. После откровений дочери Людмиле Порывай стало плохо. Женщина не смогла свыкнуться с мыслью, что два года жила в одной стране с собственной внучкой, даже не подозревала о ее существовании.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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