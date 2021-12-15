"У него 22-летняя модель": Ким Кардашьян хочет разорвать все связи с Канье Уэстом

Разводный процесс Кардашьян и Уэста никак не закончится. Рэпер не теряет надежды вернуть семью, в то время как Ким не хочет иметь ничего общего с бывшим

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Ким Кардашьян всячески пытается создать дистанцию между собой и своим бывшим супругом Канье Уэстом, который публично заявил, что их отношения предначертаны Богом.

Американские СМИ сообщают, что сейчас Ким подала документы на развод, а также приняла решение вернуть девичью фамилию и убрать из имени часть "Уэст".

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Таким образом Кардашьян показала, что не хочет иметь никаких связей с бывшим мужем. Более того, как говорит окружение селебрити, она считает поведение Канье крайне странным, ведь у рэпера другие отношения.

Она думает, что это странно, что Канье все время говорит, что хочет ее вернуть, но все это время у него 22-летняя модель в его доме в Малибу, – говорят инсайдеры изданию Page Six.

К тому же, Ким уже нашла замену бывшему мужу и начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, который на 13 лет ее малдше.

С кем живет Канье Уэст?

Об отношениях Канье Уэста и 22-летней модели Винетрии стало известно еще в ноябре. Пару неоднократно видели вместе – на баскетбольном матче в Миннеаполисе и в Майами, когда рэпер записывал интервью "Drink Champs".

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Однако, сам артист уверят, что для него важна только Ким и он готов на все, что возобновить отношения с ней.

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