Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей

Скандал с роялти

Питт с бывшей

Гарри хочет домой

Мисс Вселенная 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Открытка Кембриджей
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

"У него 22-летняя модель": Ким Кардашьян хочет разорвать все связи с Канье Уэстом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 19:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Разводный процесс Кардашьян и Уэста никак не закончится. Рэпер не теряет надежды вернуть семью, в то время как Ким не хочет иметь ничего общего с бывшим
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Ким Кардашьян всячески пытается создать дистанцию между собой и своим бывшим супругом Канье Уэстом, который публично заявил, что их отношения предначертаны Богом.

Американские СМИ сообщают, что сейчас Ким подала документы на развод, а также приняла решение вернуть девичью фамилию и убрать из имени часть "Уэст".

Реклама

Таким образом Кардашьян показала, что не хочет иметь никаких связей с бывшим мужем. Более того, как говорит окружение селебрити, она считает поведение Канье крайне странным, ведь у рэпера другие отношения.

Она думает, что это странно, что Канье все время говорит, что хочет ее вернуть, но все это время у него 22-летняя модель в его доме в Малибу, – говорят инсайдеры изданию Page Six.

К тому же, Ким уже нашла замену бывшему мужу и начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, который на 13 лет ее малдше.

С кем живет Канье Уэст?

Об отношениях Канье Уэста и 22-летней модели Винетрии стало известно еще в ноябре. Пару неоднократно видели вместе – на баскетбольном матче в Миннеаполисе и в Майами, когда рэпер записывал интервью "Drink Champs".

Реклама

Однако, сам артист уверят, что для него важна только Ким и он готов на все, что возобновить отношения с ней.

Больше новостей о звездах:

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять