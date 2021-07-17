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У певицы МакSим отказывает правое легкое – СМИ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
17 июля, 18:04
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Певица уже долгое время находится в критическом состоянии. Информация о ее здоровье противоречива – директор артистки недавно сообщила об улучшении, другие источники сообщают об отрицательной динамике
Состояние МакSим не улучшается
Состояние МакSим не улучшается / Фото: instagram.com/maksimartist

Только директор певицы МакSим сообщила об улучшении ее состояния, как появилась информация о том, что здоровье артистки ухудшилось. Как пишет Telegram-канал Mash, у МакSим проблемы с легкими.

Сообщается, что Марине Максимовой (настоящее имя певицы МакSим) становится хуже, она все еще на ЭКМО. Рентген показал, что правое легкое у артистки перестает работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ.

Проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

МакSим находится в критическом состоянии
МакSим находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Ранее у певицы МакSим началось воспаление головного мозга. Врачи расшифровали новую компьютерную томографию певицы, которая уже месяц лежит в коме в тяжелом состоянии и находится в искусственной коме.

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Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее появилась информация, что МакSим из частной клиники перевели в обычную городскую больницу.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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