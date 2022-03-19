У Примадонны сложено несколько кучек: почему хейтерам не стоит смаковать финансовые неудачи Пугачевой и Галкина?

В Сети говорят, что Алла Пугачева и Максим Галкин теряют много денег. Но хейтеры слишком рано потирают руки...

Рустам Солнцев прокомментировал финансы пары / Фото: instagram.com/maxgalkinru, скриншот

Пока в Сети обсуждают предложение Соседова о наказании для Пугачевой и Галкина, появилась новая порция новостей касательно этой знаменитой пары. Напомним, Примадонна с семьей уехала из России, Максим Галкин всячески осудил войну в Украине. Теперь же хейтеры смакуют подробности их возможных финансовых неудач.

Говорят, пара с детьми находится в Израиле. По словам Пугачевой, она на каникулах и лечении, а не в эмиграции. Те, кто обвиняют чету в побеге из РФ, уже считают их деньги – якобы пара владеет сотнями миллионов долларов, но теперь теряет деньги.

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Так, засветившийся на "Доме-2" Рустам Солнцем в комментарии PopCornNew рассказал, что хотя сейчас Примадонна может потерять много денег (хотя и ранее у нее были не всегда удачные вложения), на самом деле она очень везучая.

Рустам Солнцев / скриншот

Я уверен, что у Аллы Борисовны сложено несколько кучек. Дело в том, что она одна из первых начала зарабатывать кооперативным способом еще в Советском Союзе. И я думаю, что большие заработки шли еще со времен стадионов. Поэтому конечно же деньги водились, деньги копились. Напоминаю, что Алла Борисовна одна из немногих, кто во "Властелину" сдала два миллиона долларов, я помню эту сумму, которые там сгорели. Но она везучий человек. Однажды Кристина рассказывала, как она в казино выиграла очень приличную сумму.

Так что рано радуетесь, хейтеры. Не на всех в РФ влияет пропаганда и запугивание властей. Справедливым и адекватным людям во многом сопутствует удача и высшие силы.

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